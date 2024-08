Pierwsza miłość, odcinek 3851: Reterski wreszcie wyjedzie! Okrutny mąż zostawi Melkę, ale pojawi się ktoś nowy

Pierwsza miłość. Koniec życia Artura w Wadlewie? Po powrocie do Doroty wróci do Wrocławia?

"Pierwsza miłość" odcinek 3851 - piątek, 13.09.2024, o godz. 18 w Polsacie

W 3851 odcinku "Pierwszej miłości" Melka złapie chwilę oddechu od wstrząsających wydarzeń z mężem w roli głównej. Jak informowaliśmy, już na początku nowego sezonu serialu dziewczyna wyzna Piotrkowi miłość, ale od razu przyzna, iż mąż nie pozwoli jej na normalne rozstanie i pokojowe odejście. Mało tego, Reterski nadal dysponuje podrzuconym żonie nadajnikiem GPS, o którym sobie przypomni... Nie przestanie kontrolować "ukochanej".

Reterski wyjedzie, ale Melka nie zostanie sama

W końcu w 3851 odcinku "Pierwszej miłości" Remigiusz wyjedzie z Wrocławia. Melka pomyśli, że właśnie zyskuje chwilę bez kontroli męża, ale mocno się pomyli. Bynajmniej nie zostanie sama. Od pierwszych chwil jedyne czego zapragnie, to wymknięcie się do Piotrka. Uzna, że nieobecność porywczego męża jest idealnym momentem na schadzkę z policjantem. Nie przewidzi nagłego zwrotu akcji.

Niezapowiedziana wizyta w 3851 odcinku "Pierwszej miłości" pokrzyżuje Melce plany

Nagle z wizytą do Wrocławia wpadnie Zuza. To dawna znajoma Melki z Cypru, która nagle pojawi się w życiu dziewczyny i to całkiem niespodziewanie. Melka będzie zmuszona zrezygnować ze spotkania z kochankiem, bo przecież nie powie koleżance prawdy o romansie i zdradach wobec Reterskiego, na które poniekąd zasługuje. Może w wizycie Zuzy w 3851 odcinku "Pierwszej miłości" nie byłoby nic aż tak złego, ale Melka zauważy bardzo podejrzane, dziwaczne zachowanie znajomej. Czy jej nagłe odwiedziny mają bezpośredni związek z Remigiuszem? Może to część większego planu? To wszystko wyjaśni się w "Pierwszej miłości" po wakacjach.