Na Wspólnej, odcinek 3890: Igor pozna męża Ani! Odkryje szokującą prawdę o swojej ukochanej - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3890 - czwartek, 26.09.2024, o godz. 20.10 w TVN

W 3890 odcinku "Na Wspólnej" Ania postanowi wylecieć do Norwegii, aby odkryć swoje korzenie. Tym bardziej, gdy Nowakowi uda się ustalić, że wcześniej pracowała w jednej filharmonii w Bergen tuż po tym jak przypadkiem się okaże, że doskonale zna język norweski. Oczywiście, dziennikarz postanowi pójść tym tropem i roześle jej zdjęcia do Oslo z prośbą o pomoc w identyfikacji. I w ten sposób dotrze nie tylko do jej wcześniejszego miejsca pracy, ale także prawdziwego imienia i nazwiska. Tyle tylko, że to w 3886 odcinku "Na Wspólnej" i tak nic nie powie Ani, a właściwie Natalii Szmyd. Do tego stopnia, że ukochana Igora będzie musiała szukać informacji na swój temat w internecie, aż w końcu zdecyduje się ich poszukać u źródła!

Mąż Ani zjawi się u Igora w 3890 odcinku "Na Wspólnej"!

Tyle tylko, że w 3890 odcinku "Na Wspólnej" jej plany pokrzyżuje zaalarmowany mąż, który zjawi się w Polsce! Zdradzamy, że gdy Ania jeszcze niczego sobie nie przypomni, to Igor zwróci się o pomoc w tej sprawie do Sławka (Mariusz Słupiński), który zawiadomi o wszystkim norweską policję. A tej prędko uda się dotrzeć do rodziny dziewczyny. I to do tego stopnia, że Nowak dowie się, że już ktoś po nią jedzie. I choć w 3890 odcinku "Na Wspólnej" Ania sama zdecyduje się wylecieć do Norwegii, a Igor obieca jej swoje towarzystwo, to jednak para nigdzie nie pojedzie! A to dlatego, że uprzedzi ich Magnus, który zjawi się w redakcji "Wspólnego Kraju" i przedstawi się dziennikarzowi jak jej mąż!

- Jestem mężem Natalii. Mówiła o mnie? - zapyta mężczyzna, czym aż zszokuje Igora.

Przeszłość Ani wyjdzie na jaw w 3890 odcinku "Na Wspólnej"!

W 3890 odcinku "Na Wspólnej" Magnus odbędzie z Igorem szczerą rozmowę, w czasie której Nowak pozna bolesną przeszłość swojej ukochanej. Mąż Natalii przyzna, że żona zostawiła go po stracie dziecka, o którym Ania dowie się w trakcie wizyty u ginekologa, gdyż i jego w ogóle nie będzie pamiętać. I przez to będą później śnić się jej koszmary, o czym dziennikarz przecież będzie wiedział. Dlatego w 3890 odcinku "Na Wspólnej" opowieść Magnusa będzie bardzo wiarygodna. Tym bardziej, że po tej tragedii jego kontakt z żoną się urwie, a ona sama zniknie i odnajdzie się właśnie dopiero w Polsce, o niczym nie pamiętając. Oczywiście, Igor powie ukochanej o spotkaniu z jej mężem i zrelacjonuje to, czego się od niego dowiedział. A Ania aż nie będzie mogła w to uwierzyć...

- To nie może być prawda! - zacznie szlochać Ania.