Na dobre i na złe, odcinek 933: Zaskakujące wyznanie Aliny po zawale Trettera! Już się nie wykręci – ZDJĘCIA

Na dobre i na złe, odcinek 933: Nowy lekarz w Leśnej Górze! To on zajmie miejsce chorego Trettera? – ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 933 - środa, 13.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 933 odcinku „Na dobre i na złe” Stefan przeżyje zawał serca, do którego dojdzie w trakcie jego jubileuszu 25-lecia pracy w Leśnej Górze! Zdradzamy, że Tretter gorzej się poczuje w swoim gabinecie, ale na szczęście jak podaje swiatseriali.interia.pl jeszcze w porę zdąży zaalarmować Alinę, która natychmiast się u niego zjawi wraz z pielęgniarkami. Tym bardziej, że lekarz już straci przytomność i od razu trafi pod opiekę Begera, który zdiagnozuje atak serca. Maks przeprowadzi u Stefana zabieg koronarografii, który Tretter przeżyje, ale będzie potrzebował chwili, aby dojść do siebie. I choć kardiochirurg poprosi, aby mu nie przeszkadzać, to Fisher się do tego nie dostosuje. I tuż po przebudzeniu się przyjaciela w 933 odcinku „Na dobre i na złe” zacznie robić mu wymówki!

- Stefan... Co ty wyprawiasz? - zapyta otwarcie Alina.

- Co ja wyprawiam? - zdziwi się Tretter.

- Tak! Jakieś zawały wyprawiasz! Zwariowałeś? – wyrzuci mu Fisher.

Alina wyzna Stefanowi swoje uczucia w 933 odcinku „Na dobre i na złe”!

Ale w 933 odcinku „Na dobre i na złe” Alina szybko przejdzie do rzeczy i da Stefanowi jasno do zrozumienia, że naprawdę jej na nim zależy. A Tretterowi od razu aż zachce się żyć, gdyż na takie słowa z jej ust będzie czekał już dawna! Jednak początkowo nie da tego po sobie poznać i zacznie się z nią droczyć, a Fisher prędko podejmie jego grę.

- Ja mam plany wobec ciebie! – powie stanowczo Alina.

- Tak? Nie mogłaś mi wcześniej powiedzieć? Teraz jestem facetem po zawale – zauważy Stefan.

- O, nie! Nie wykręcisz się zawałem, Stefan! - zażartuje Fisher.

Jednak w 933 odcinku „Na dobre i na złe” równie prędko wycofa się z niej Tretter, gdyż za bardzo będzie mu zależało na Fisher. Tym bardziej, że po jej rozstaniu z rehabilitantem Sylwestrem (Konrad Marszałek) już nikt, ani nic nie będzie stało na drodze do ich szczęścia!

- Nie mam zamiaru się wykręcać - zapewni ją Stefan.

- No ja myślę! – ucieszy się Alina!

Fisher i Tretter wreszcie będą razem w 933 odcinku „Na dobre i na złe”!

I tym samym w 933 odcinku „Na dobre i na złe” Alina i Stefan w końcu zostaną parą! Lekarze wreszcie wyznają sobie swoje uczucia i postanowią się ze sobą związać, ale już tak na serio. Przypomnijmy, że Fisher i Tretter już wcześniej nawet ze sobą zamieszkali, a nawet spędzili ze sobą pierwszą wspólną noc, ale było to spowodowane wyłącznie złym stanem zdrowia pediatry, którego lekarka nie chciała zostawić samego, gdyż wolała go mieć na oku. I wówczas wprosiła się do niego bez zaproszenia, ale wydaje się, że w tej sytuacji w 933 odcinku „Na dobre i na złe” wreszcie je otrzyma!