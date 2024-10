Na dobre i na złe, odcinek 933: Tretter bliski śmierci! Dostanie zawału podczas ważnego jubileuszu – ZDJĘCIA

Na dobre i na złe, odcinek 933: Nowy lekarz w Leśnej Górze! To on zajmie miejsce chorego Trettera? – ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 933 - środa, 13.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 933 odcinku „Na dobre i na złe” minie 25 lat, odkąd Tretter będzie pracował w Leśnej Górze! Stefan będzie ostatnim lekarzem ze starej gwardii, na którego młodsi koledzy i koleżanki wciąż będą patrzeć z podziwem i darzyć go niezwykłym szacunkiem. I nie inaczej będzie w 933 odcinku „Na dobre i na złe”, kiedy w specjalny sposób postanowią uczcić jego jubileusz. Współpracownicy, a zarazem przyjaciele ordynatora pediatrii z Aliną (Katarzyna Skrzynecka) na czele przygotują dla niego niezwykłą niespodziankę i zamówią okazały tort, którego Tretterowi niestety nie będzie dane spróbować! Ani nawet świętować ze swoimi najbliższym…

Serce Stefana nie wytrzyma w 933 odcinku „Na dobre i na złe”!

Wszystko przez to, że w 933 odcinku „Na dobre i na złe” chory Stefan znów gorzej się poczuje. Przypomnijmy, że Tretter już od dłuższego czasu zmagał się z problemami zdrowotnymi, które za wszelką cenę próbował ukryć przed swoimi kolegami. Lekarz mierzył się z zaburzeniami równowagi, złym samopoczuciem, dużymi skokami ciśnienia, silnymi bólami głowy, a także atakami paniki. I choć wówczas Stefan sam się przeraził i to do tego stopnia, że zjawił się nawet u kontrolnych badaniach u Begera (Tomasz Ciachorowski), a Fisher wprowadziła się do niego, aby mieć nad nim kontrolę tym bardziej, gdy odkryła, że Tretter cierpi jeszcze na bezdech senny, to jednak nie zdecydował się nic z tym zrobić. I niestety w 933 odcinku „Na dobre i na złe” to się na nim zemści, gdyż jego serce już nie wytrzyma z nadmiaru stresu i zmęczenia!

Śmierć Trettera w 933 odcinku „Na dobre i na złe”?!

W 933 odcinku „Na dobre i na złe” Tretter dostanie zawału serca w swoim gabinecie! Ale na szczęście, tuż przed tragedią jak podaje swiatseriali.interia.pl zdoła o wszystkim zaalarmować Alinę i wezwać ją do swojego gabinetu! Tym bardziej, że sam poczuje, że dzieje się z nim coś niedobrego, gdy tuż po dyżurze będzie chciał się przebrać, ale nie będzie w stanie utrzymać się na nogach. I wówczas rozsypie rzeczy, a gdy pochyli się, aby je pozbierać, to zacznie ciężko oddychać i już nie wstanie.

- Alina, potrzebuję pomocy - poprosi Stefan.

Oczywiście, w 933 odcinku „Na dobre i na złe” Fisher wraz z pielęgniarkami od razu ruszą mu na pomoc, a nieprzytomny Tretter trafi pod opiekę Begera, który potwierdzi, że doszło do zatrzymania akcji serca. Wówczas Stefan odzyska przytomność, ale i tak konieczna okaże się operacja ku przerażeniu wszystkich współpracowników.

- Zrobiliśmy szybką diagnostykę, w EKG był widoczny zawał - poinformuje Maks.

- A więc tak wygląda zawał od środka - westchnie Tretter.

- Zaraz się tym zajmiemy. Zrobię panu koronarografię - obieca Beger.

- Przynajmniej wiem, że jestem w dobrych rękach - uzna Stefan.

- Ciągle tylko kawę zamawia u mnie i mówi, że musi być na nogach - zacznie przeżywać Halinka (Joanna Jarmołowicz).

- Niby lekarz, a bez butów chodzi - stwierdzi Mundek (Grzegorz Małecki).

Stefan przeżyje operację w 933 odcinku „Na dobre i na złe”!

W tym momencie w 933 odcinku „Na dobre i na złe” z sali operacyjnej wyjdzie Beger i z uwagą spojrzy na wszystkich oczekujących, którzy z niepokojem będą oczekiwać na informację o stanie zdrowia Trettera. I choć w pierwszej chwili Maks nie będzie chciał im nic powiedzieć, to ostatecznie zmięknie i przyzna, że operacja przebiegła pomyślnie, a Stefan żyje! I wówczas w 933 odcinku „Na dobre i na złe” wszyscy odetchną z ulgą!

- I co? Jak poszła operacja? Mów! Jak się czuje Stefan? Co z nim? - obsypią go pytaniami.

- Proszę państwa... Wiecie, że mogę podać informacje o pacjencie tylko najbliższej rodzinie - stwierdzi Maks.

- Przecież my jesteśmy rodziną. Daj spokój! Najbliższą! My jesteśmy jak rodzina. Najbliższa. Stefan jest naszą rodziną - powiedzą stanowczo wszyscy zgromadzeni.

- Ok, ok! Wszystko poszło dobrze! Doktor Tretter świetnie zniósł zabieg, w tej chwili czuje się dobrze. Jest wciąż na lekach przeciwbólowych, jest osłabiony, ale stabilny. Niebezpieczeństwo minęło... Na razie proponuję mu nie przeszkadzać, sami wiecie, dlaczego, ale przekażę, że o nim myślicie - uspokoi ich Beger.

Na dobre i na złe. Pani Jadzia przywoła Falkowicza do porządku pierwszego dnia pracy Matyldy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.