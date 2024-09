Na dobre i na złe

Na dobre i na złe, odcinek 927: Kłótnię Tadka i Glorii usłyszy cały szpital! Szybko pożałuje, że go nie posłuchała - ZDJĘCIA

W 927 odcinku "Na dobre i na złe" Tadek (Marcin Urbanke) postanowi wziąć sprawy w swoje ręce i spróbuje przekonać Glorię (Aleksandra Grabowska), żeby odeszła z pracy w szpitalu, zanim sytuacja stanie się jeszcze bardziej niebezpieczna. Tadek, zaniepokojony tym, co może się wydarzyć, ostrzeże Glorię przed Maksem (Tomasz Ciachorowski), który nie przestanie jej kontrolować i manipulować. Niestety, Gloria nie posłucha rady Tadka, co skończy się dramatyczną kłótnią, którą usłyszy cały szpital! W 927 odcinku "Na dobre i na złe" widzowie będą świadkami emocjonalnej wojny, która może zaważyć na przyszłości Glorii. Jakie będą konsekwencje tego konfliktu? Zobacz, co wydarzy się w Leśnej Górze!