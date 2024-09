Na dobre i na złe

Na dobre i na złe, odcinek 927: Zemsta Begera na Glorii. Psychopata Maks wyrzuci ją ze szpitala! - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

W 927 odcinku "Na dobre i na złe" Maks Beger (Tomasz Ciachorowski) odegra się na Glorii (Aleksandra Grabowska) za zerwanie zaręczyny, a młoda lekarka z Leśnej Góry boleśnie się przekona jak wysoką cenę będzie musiała zapłacić za romans z przełożonym, wybitnym specjalistą kardiochirurgii! Najpierw w 927 odcinku "Na dobre i na złe" Maks zaproponuje byłej narzeczonej wykonanie skomplikowanej operacji w zamian za wspólną noc... A gdy Gloria odmówi, wściekły wykorzysta okazję, by ją zranić. Posunie się do gróźb, żeby zmusić Glorię do odejścia z pracy! Sprawdź szczegóły i zobacz ZDJĘCIA oraz ZWIASTUN.