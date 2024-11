M jak miłość, odcinek 1830: Natalia zacznie śnić o Bartku! Wizje o wspólnym życiu nie dadzą jej spokoju - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1831: Ostatnie słowa Doroty do Bartka. Tak pożegna się z mężem przed ucieczką - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1830 - poniedziałek, 25.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Natalia w 1830 odcinku serialu "M jak miłość" będzie zmagać się z własnymi emocjami, które powoli wymkną się spod kontroli. Po długiej i wyczerpującej zmianie na komisariacie pozwoli sobie na chwilę odpoczynku, jednak nie będzie świadoma, jak wiele może zmienić krótka drzemka. W jej snach pojawi się Bartek, mężczyzna, którego kochała i który nadal zajmuje szczególne miejsce w jej sercu.

Natalia nie będzie potrafiła zignorować tej wizji. Podświadomość jasno pokaże jej, że uczucia, które próbowała tłumić, będą silniejsze, niż chciałaby przyznać. W 1830 odcinku serialu "M jak miłość" kobieta zacznie się zastanawiać, czy sny to przypadek, czy może znak, że powinna zawalczyć o swoje szczęście.

Natalia zacznie śnić o Bartku w 1830 odcinku "M jak miłość"

W 1830 odcinku serialu "M jak miłość" Natalia będzie musiała zmierzyć się z trudnym pytaniem: co jest dla niej ważniejsze - jej własne uczucia czy lojalność wobec Bartka i Doroty? Choć oficjalnie będzie wspierać ich związek, nie będzie potrafiła ukryć przed sobą, że każdy ich wspólny moment wywołuje w niej ukłucie zazdrości.

Sny o Lisieckim staną się dla niej prawdziwym testem. Czy odważy się przyznać do swoich uczuć, czy może zdecyduje się poświęcić własne marzenia, aby nie burzyć relacji między Bartkiem a Dorotą? W 1830 odcinku serialu "M jak miłość" jej dylematy nabiorą nowego wymiaru, gdy przypomni sobie wszystkie wspólne chwile z Bartkiem i zda sobie sprawę, że wciąż nie potrafi o nim zapomnieć.

Natalia zawalczy o Bartka po ucieczce Doroty w 1831 odcinku "M jak miłość"?

Czy Natalia powinna zaryzykować i zawalczyć o Bartka, wiedząc, że kocha Dorotę, czy może pogodzić się z myślą, że ich drogi już się rozeszły? Sny o wspólnym życiu będą dla niej jak powrót do przeszłości, która wciąż jest żywa w jej sercu. Natalia nie będzie potrafiła wymazać Bartka z pamięci, a jej uczucia z każdym dniem będą się nasilały. Czy te wizje skłonią ją do działania? Ujawniamy, że w 1831 odcinku "M jak miłość" Dorota w pośpiechu wyjeździe za granicę po ślubie z Lisieckim i być może to będzie furtką dla Natalii, która postanowi walczyć o uczucia Bartka? Przekonamy się wkrótce!