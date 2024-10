M jak miłość, odcinek 1821: Pobity Bartek w ramionach Natalki. Nie powie jej o ślubie z Dorotą - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1821 - poniedziałek, 21.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Nieodwzajemniona miłość Natalki do Bartka w 1821 odcinku "M jak miłość" stanie się jeszcze bardziej widoczna, kiedy Lisiecki wda się w bójkę z oszustem, który okradnie Barbarę Mostowiak (Teresa Lipowska). Nie wyjdzie z tego starcia cało! Krwawiącą ranę pobitego Bartka opatrzy Natalka, która na miejscu bójki zjawi się ze swoim szefem, komendantem policji Adamem Karskim (Patryk Szwichtenberg). Przełożonemu Natalki nie umknie bliska więź łącząca policjantkę z byłym mężem jej siostry.

Natalka w 1821 odcinku "M jak miłość" przyzna się, że kocha Bartka

Co prawda Natalka w 1821 odcinku "M jak miłość" początkowo zaprzeczy, że zakochała się w Bartku, zapewni Adama, że traktuje go jak członka rodziny, a nawet brata, ale potem przyzna, że bardzo mu na przyjacielu zależy. Dotrze do niej jednak, że nic z tego nie będzie, bo Bartek wybrał Dorotę, to z nią układa sobie życie, wspiera ją w walce z chorobą nowotworową. Nieszczęśliwie zakochana Natalka z trudem to przeboleje.

Bartek w 1821 odcinku "M jak miłość" pokaże się Natalce z ogoloną głową

Wizyta Bartka na komendzie w 1821 odcinku "M jak miłość" otworzy Natalce jeszcze szerzej oczy na miłość, która połączyła Lisieckiego z milionerką. Kiedy zobaczy go bez włosów, z ogoloną głową, jedyne co Bartek powie to, że zrobił to dla Doroty, której w ten sposób udowodnił jak bardzo ją kocha.

M jak miłość odcinek 1821 ZWIASTUN. Dorota przed ślubem z Bartkiem zgoli włosy! Natalka przyzna się, co do niego czuje

- To nic takiego... Po prostu jutro zaczynamy z Dorotą chemię... - wyjaśni Bartek, a Natalka czule go dotknie, by odsłonić kaptur zakrywający mu głowę. - Będę trzymać za was kciuki... Dobrze, że jesteście w tym razem. Będzie dobrze, serio... Musi być... - zapewni ukochanego i nie zważając na nic mocno go przytuli.

Natalka i Bartek w 1821 odcinku "M jak miłość" przyłapani przez Karskiego

W tym momencie w 1821 odcinku "M jak miłość" do pokoju wejdzie Adam Karski, który pośle Natalce wymowne spojrzenie. Ona jednak odwróci wzrok, świadoma tego, że szef przyłapał ją na gorącym uczynku, że kolejny raz dała się ponieść uczuciom. Bartek nie zdąży powiedzieć Natalce, że za 10 dni bierze ślub z Dorotą.