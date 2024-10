M jak miłość, odcinek 1821: Natalka zakochana w Bartku! Tylko Adamowi wyzna uczucie do Lisieckiego

M jak miłość, odcinek 1819: Martyna użyje prawdziwego imienia Marcina. To go poruszy - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1824: Marcin pozna swoją tożsamość! Martyna zrobi wszystko, by namówić go do ucieczki - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1821 - poniedziałek, 21.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1821 odcinku "M jak miłość" Natalka wyzna, co tak naprawdę czuje do Bartka. To, że nie chodzi o zwykłą przyjaźń, było już pewne wcześniej. Siostra Uli bardzo zbliżyła się z Lisieckim i on także zawsze podkreśla, że policjantka jest dla niego bardzo ważna. Nic dziwnego, że Dorota od początku czuła zazdrość i dotąd nie przepada za młodą Mostowiaczką. Lisiecki nie myślał jednak o zgłębianiu uczuć do Natalki. Skupił się na Kaweckiej i to z nią zbudował relację.

Adam zauważy kiepskie samopoczucie Natalki

Dotąd w "M jak miłość" Natalka nie poruszała tematów większych uczuć do Lisieckiego. Nie odważyła się powiedzieć o tym, że czuje do byłego męża siostry coś więcej... W pewnych momentach dawało się to zauważyć, ale kobieta wolała przemilczeć pewne sprawy. Tym bardziej, że doskonale widzi zaangażowanie Bartka w związek z Dorotą.

Kiedy w 1821 odcinku "M jak miłość" Natalka z Karskim świetnie poprowadzą śledztwo w sprawie sprzętu Kiemliczów, Adam sam podejmie temat.

- My z bidula tak łatwo nie pękamy, nie? - cytuje portal światseriali.interia.pl słowa Adama. - (...) Fajną masz córkę... - pochwali potem. - Tak. Ona jedna mi się w życiu udała - stwierdzi niezbyt pozytywnie Natalka. - Nie chcę być wścibski, ale ostatnio chyba nie jesteś w najlepszej formie? - zauważy Karski. - Mimo tego, że jestem twoim szefem - spokojnie możesz mi się zwierzyć... Może mógłbym jakoś pomóc? (...) Gdybyś chciała pogadać - jestem do dyspozycji. I nie jako szef, ale po prostu kolega z pracy. I w dodatku z bidula - wyzna Adam, coraz bardziej zaintrygowany atrakcyjną Natalką.

Natalka tylko Karskiemu wyzna uczucia do Bartka

Żeby Adam odważył się dalej podrywać Natalkę, musi się upewnić co do jej uczuć. Karski zauważy zażyłość między nią a Lisieckim, więc w 1821 odcinku "M jak miłość" poruszy ten temat. Woli wybadać, czy ma rywala w postaci Bartka.

- Ty i Bartek... Chyba bardzo go lubisz? - zagai Karski. - Tak, jest moją rodziną. Jest jak brat czy kuzyn. Znam go od zawsze i nigdy mi nie będzie obojętny - odpowie wymijająco Mostowiaczka, bo doskonale zda sobie sprawę, o co pyta Adam. - Jasne. A jak jest naprawdę? - nie da za wygraną policjant. - A tak naprawdę... to mi na nim zależy. Ale wiem, że nigdy nic z tego nie będzie - wyzna wreszcie Natalka, potwierdzając zauroczenie Lisieckim w 1821 odcinku "M jak miłość". - Więc może powinnaś zamknąć te drzwi na głucho i ruszyć dalej? - zaproponuje Karski. - Może rzeczywiście tak zrobię. Kiedyś... - (...) A może to właśnie jest dobry moment? - Na co? - Na to, żeby zamknąć za sobą drzwi i może wybrać się na randkę? Ze mną. Wiesz, to stara, sprawdzona metoda - klin, klinem - uzna pewny siebie Adam. - Przekonałeś mnie. Zgoda!