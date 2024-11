M jak miłość, odcinek 1831: Natalka na ślubie Doroty i Bartka. Zjawi się bez zaproszenia? - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1829: Kama doprowadzi do zniknięcia Martyny! Po tej wizycie Marcin już jej nie spotka - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1831 - wtorek, 26.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Ślub Doroty i Bartka w 1831 odcinku "M jak miłość" będzie zarazem pożegnaniem Natalki z Lisieckim, w którym od dawna się podkochuje. Już podczas pobytu w Australii, gdy rozpadało się małżeństwo Uli i Bartka, to właśnie Natalia była przy szwagrze w najgorszych chwilach. Połączyła ich wyjątkowa więź, bliska przyjaźń, która z czasem z jej strony przerodziła się w coś więcej. Ale Lisiecki zakochał się w milionerce z Grabiny, to Dorotę wybrał, a Natalce dał jasno do zrozumienia, że zawsze będzie jego przyjaciółką.

Kogo Dorota i Bartek zaproszą na ślub w 1831 odcinku "M jak miłość"?

Lista gości na ślubie Doroty i Bartka w 1831 odcinku "M jak miłość" będzie mocno ograniczona. Oprócz świadków, Jagody (Katarzyna Kołeczek) i Tadeusza (Bartłomiej Nowosielski), znajdą się na niej Barbara, Marysia (Małgorzata Pieńkowska) i Artur (Robert Moskwa) oraz... Natalka. W tak wyjątkowym dniu Lisiecki nie zapomni bowiem o najbliższej przyjaciółce, choć Dorocie obecność Natalki wcale się nie spodoba. Niestety Rogowscy nie dotrą do urzędu w Gródku.

To Adam Karski w 1831 odcinku "M jak miłość" odkryje miłość Natalki do Bartka

Także Natalka w 1831 odcinku "M jak miłość" do ostatniej chwili będzie się wahała, czy być na ślubie Bartka, skoro darzy go zakazanym uczuciem. Dzień po randce z Adamem Karskim (Patryk Szwichtenberg) dotrze do niej, że nie jest gotowa na związek z szefem, bo chociaż bardzo lubi komendanta policji, to nie przestanie kochać Bartka.

Także Karski w 1831 odcinku "M jak miłość" postawi sprawy jasno i uprzedzi Natalkę, że nie będzie dla niej żadnym pocieszeniem.

Natalka na ślubie w 1831 odcinku "M jak miłość" pogodzi się z tym, że Bartek wybrał Dorotę

Mimo nieodwzajemnionej miłości do Bartka w 1831 odcinku "M jak miłość" Natalka zdobędzie się na to, by złożyć jemu i Dorocie najlepsze życzenia na nowej drodze życie. Kiedy Natalia zobaczy jak Bartek jest szczęśliwy z Dorotą, zrozumie, że nie ma u niego żadnych szans.