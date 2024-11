M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1831: Natalka wyprze się miłości do Bartka! Wykrzyczy Karskiemu, że to jej rodzina - ZDJĘCIA

W 1831 odcinku serialu "M jak miłość" Adam Karski (Patryk Szwichtenberg) bez ogródek zasugeruje, że Natalia (Dominika Suchecka) wciąż kocha Bartka (Arkadiusz Smoleński), co doprowadzi do dramatycznej konfrontacji. W rozmowie, która będzie iskrzyć emocjami, policjantka stanowczo wyprze się swoich uczuć, twierdząc, że Bartek to tylko jej rodzina. Czy jednak jej słowa będą szczere? W 1831 odcinku serialu "M jak miłość" dojdzie do sytuacji, która może wywrócić życie Natalii do góry nogami. Sprawdź, co już wiadomo i zobacz naszą GALERIĘ ZDJĘĆ!