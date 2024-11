M jak miłość, odcinek 1830: Przykry finał randki Natalki i Adama Karskiego. Czar szybko pryśnie, bo ruszą w pościg za przestępcą! - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1830 - poniedziałek, 25.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Randka Natalki i Adama Karskiego w 1830 odcinku "M jak miłość" od początku będzie skazana na porażkę. Tak jak związek zakochanej w Bartku (Arkadiusz Smoleński) Natalii z szefem, który tak jak ona wychował się w domu dziecka, ma za sobą trudne przeżycia, tak skrzętnie trzymane w tajemnicy przed podwładnymi z posterunku policji w Lipnicy. Po raz pierwszy Natalka i Adam spotkali się na zjeździe wychowanków domu dziecka w Józefowie i od razu stworzyła się między nimi wyjątkowa więź.

Karski zawali randkę z Natalką w 1830 odcinku "M jak miłość"?

Tuż przed randką komendant Karski w 1830 odcinku "M jak miłość" wyciągnie Natalkę na kawę i przyzna się jej, że ma sobie wiele do zarzucenia, że nie tak to miało wyglądać. - Przez to szkolenie zawaliłem jedną, naprawdę ważną sprawę...- Jaką?- Randkę z tobą... - wyzna ze skruchą Adam, który przekona Natalię, że muszą zacząć wszystko do początku i obieca jej "randkę stulecia".

Natalka w 1830 odcinku "M jak miłość" zabierze na randkę z Adamem swoją córkę Hanię

Pechowo w 1830 odcinku "M jak miłość" Natalka będzie musiała wziąć ze sobą córkę, bo nie zostawi Hani bez opieki. Uprzedzi Adama, że mogą odwołać spotkanie, ale on bez wahania zaproponuje, by Hania po prostu do nich dołączyło.

- Nie pomyślałem… Powinienem był przywieźć dwa bukiety! Cześć, jestem Adam… - A ja Hania i już się kiedyś poznaliśmy! - Strasznie cię przepraszam, chyba nici z naszego obiadu... - Nie ma problemu, zapraszam na burgery was obie! - Uwielbiam burgery! Mogę z wami jechać? Zgódź się, mamo, proszę! - Ja też proszę… A szefowi przecież się nie odmawia...

Natalka w 1830 odcinku "M jak miłość" powie Adamowi, że Hania nie ma ojca

Z kłopotliwej sytuacji policjantów w 1830 odcinku "M jak miłość" uratuje Zofia Kisielowa (Małgorzata Rożniatowska), która zabierze Hanię do siebie. Dopiero wtedy Natalka i Adam będą mogli otwarcie ze sobą porozmawiać. Z ust Natalii padnie wyznanie, że wychowała córkę sama, bez jej biologicznego ojca Darka (Marcel Sabat), którego dziewczynka nawet nie poznała. Po rozwodzie z Frankiem Zarzyckim (Piotr Nerlewski) on także przestał być ojcem dla Hani.

- Twoja córka jest naprawdę świetna. Mądra, rezolutna, urocza… Zupełnie jak jej mama - komplement Adama nieco zawstydzi Natalkę. - Hania to mój największy skarb. Wychowywałam ją sama… i czasem bywało naprawdę ciężko. Bardzo zależy mi na tym, żeby miała szczęśliwe dzieciństwo, żeby nie odczuła braku ojca... Bo to naznacza człowieka na całe życie - wspomni Natalia, która po adopcji za jedynego ojca uznała Marka Mostowiaka (Kacper Kuszewski). - Kto jak kto, ale my, dzieciaki z bidula, rozumiemy to najlepiej...

Policyjny pościg zakończy randkę Natalki i Adama w 1830 odcinku "M jak miłość"

Romantyczny nastrój pryśnie randki Natalki i Adama w 1830 odcinku "M jak miłość" pryśnie, gdy Mostowiakówna zauważy na ulicy przestępcę, Zenona Porębę, za którym wydano list gończy, bo jest podejrzewany o napad na kantor. - Spójrz, czy to nie jest ten poszukiwany?

Randkowicze, Karski i Natalia, w 1830 odcinku "M jak miłość" ruszą w pościg za bandytą, a ich wspólny wieczór skończy się na posterunku policji w Lipnicy. Pościg, aresztowanie i wizyta na komisariacie - finał "policyjnej" randki będzie naprawdę przykry, ale wart zapamiętania.

Tylko czy Adam sprawi, że Natalka wreszcie zapomni o Bartku? To się wyjaśni w kolejnych odcinkach "M jak miłość".