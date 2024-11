M jak miłość, odcinek 1829: Marcin wreszcie odzyska pamięć? Olek załatwi bratu wizytę u wybitnego specjalisty

M jak miłość, odcinek 1829: Gorzkie słowa Szymka o powrocie Marcina! Lepiej by było, gdyby nie wracał - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1829 - wtorek, 19.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1829 odcinku "M jak miłość" odnaleziony Marcin wciąż będzie czuł się obco w swoim własnym domu, choć jego rodzina będzie robiła wszystko, aby odzyskał wspomnienia sprzed wypadku, przez który na dobre stracił pamięć. Aleksandra zacznie pokazywać synowi rodzinne zdjęcia, licząc na to, że w ten sposób Chodakowski coś sobie przypomni, ale niestety na marne, o czym z resztą boleśnie przekona się Szymek (Staś Szczypiński), który mimo zakazu Izy (Adriana Kalska) zjawi się o ojca i osobiście przekona się tego, że Marcin w ogóle go nie pamięta. I wówczas chłopiec już kompletnie się załamie, podobnie z resztą jak sama Aleksandra, ale na szczęście Olek w 1829 odcinku "M jak miłość" znajdzie sposób na to, aby Chodakowski odzyskał pamięć!

Olek umówi Marcinowi wizytę u specjalisty w 1829 odcinku "M jak miłość"!

W 1829 odcinku "M jak miłość" Olek skonsultuje się z wybitnym profesorem, który jak podaje swiatseriali.interia.pl będzie zajmował się badaniami nad amnezją pourazową, na co będzie cierpiał i Marcin. Chodakowski postanowi spotkać się ze specjalistą, licząc na to, że ten w 1829 odcinku "M jak miłość" pomoże odzyskać pamięć i jego bracie!

- Dobra, muszę się zbierać, mam spotkanie z profesorem. Prowadzi ciekawe badania nad amnezją pourazową. Mam nadzieję, że zgodzi się przyjąć cię pod swoje skrzydła - oświadczy Olek.

- Kolejne badania, kolejne pytania... - westchnie niepewnie Marcin.

Chodakowski wszystko sobie przypomni w 1829 odcinku "M jak miłość"?

Ale czy to w 1829 odcinku "M jak miłość" na pewno się uda? Tym bardziej, że myśli Marcina będą wyłącznie skoncentrowane na Martynie (Magdalena Turczeniewicz), do której Chodakowski wciąż będzie chciał wrócić, mimo tego, iż Olek zacznie opowiadać mu o Kamie (Michalina Sosna). Ale nawet ich rozmowa nie sprawi, że detektyw cokolwiek sobie przypomni. Ani nawet konfrontacja z własnym synem czy przeglądani rodzinnych pamiątek. Czy zatem w 1829 odcinku "M jak miłość" Marcin odda się w ręce specjalisty, aby dać sobie szansę na odzyskanie pamięci? A może odpuści i zdecyduje się wrócić do leśniczówki Wysockiej Tego dowiemy się już niebawem!