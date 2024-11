M jak miłość, odcinek 1829: Marcin wypyta Olka o Kamę! Tak w końcu przypomni sobie o ukochanej?

"M jak miłość" odcinek 1829 - wtorek, 19.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1829 odcinku "M jak miłość" cierpiący na amnezję Marcin wciąż będzie okazywał Kamie chłód, czym mocno ją dotknie. A to dlatego, że wciąż nie przypomni sobie o swojej ukochanej, mimo iż ona będzie robiła wszystko, aby odzyskał dawne wspomnienia. Ale jej starania nie pozostaną bez znaczenia, gdyż w 1829 odcinku "M jak miłość" Chodakowski postanowi wgłębić się w nie nieco bardziej. I choć w jego głowie wciąż będzie Martyna, to jednak jak podaje swiatseriali.interia.pl postanowi dowiedzieć się nieco i o Kamie, o którą postanowi wypytać Olka. Tym bardziej, gdy dowie się, że brat załatwi mu wizytę u wybitnego specjalisty, który będzie mógł mu pomóc w odzyskaniu pamięci!

- Kolejne badania, kolejne pytania...Też mam całą masę pytań. Na przykład Kama... - zacznie Marcin.

Olek opowie Marcinowi o jego związku z Kamą w 1829 odcinku "M jak miłość"!

Oczywiście, w 1829 odcinku "M jak miłość" Olek podejmie temat i opowie Marcinowi o jego związku z Kamą. Szczególnie, że doskonale zda sobie sprawę z tego, ile to będzie kosztować nie tylko samego brata, ale także i jego bezbronną ukochaną, której Chodakowski wciąż nie będzie pamiętał...

- Jest taka miła i stara się, ale ja nawet nie wiem, jak właściwie wyglądały nasze relacje. Jak było między nami? - zapyta Chodakowski.

- Jak było? Było dobrze i mieliście dobry, szczęśliwy związek. To fantastyczna kobieta. Dbała o ciebie, o Szymka i Majkę, z kolei ty byłeś przy niej w najgorszych chwilach. Tak, jak ona teraz jest przy tobie. Kiedy zniknąłeś, dziewczyna poruszyła niebo i ziemię, żeby cię odnaleźć - zrelacjonuje Olek w 1829 odcinku "M jak miłość".

- Czyli byliśmy szczęśliwi? - wywnioskuje Marcin.

- Tak. Zdecydowanie tak - pewnie oceni jego brat.

Chodakowski nie przypomni sobie Kamy w 1829 odcinku "M jak miłość"!

Ale mimo tego w 1829 odcinku "M jak miłość" Marcin sobie jej nie przypomni. Pewnie dlatego, że w jego myślach wciąż będzie Martyna, do której nieustannie będzie chciał wrócić i z którą wciąż będzie szukał kontaktu. W przeciwieństwie do Kamy, o której w 1829 odcinku "M jak miłość" dowie się wszystkiego, co najlepsze. Ale to okaże się za mało, aby mógł do niej wrócić i raz na zawsze zapomnieć o Wysockiej...

- A ja... zobacz... całkiem o niej zapomniałem - gorzko skwituje Chodakowski.