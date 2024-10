M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1821: Dorota w peruce odkryje nową siebie! Tak będzie wyglądać po chemioterapii - ZDJĘCIA

W 1821 odcinku "M jak miłość" Dorota (Iwona Rejzner) przejdzie przez prawdziwą rewolucję, którą trudno będzie ci przeoczyć! Ten moment w serialu na pewno zostanie zapamiętany na długo, bo to, co wydarzy się w salonie z perukami, całkowicie zmieni sposób, w jaki widzowie będą patrzeć na milionerkę. Dotychczasowa walka z chorobą, wsparcie Bartka (Arkadiusz Smoleński) i odważna decyzja o chemii to jedno, ale to, jak Dorota odkryje siebie na nowo, pokaże, że nawet w najtrudniejszych momentach życia można znaleźć siłę do zmian. Już w 1821 odcinku "M jak miłość" zobaczymy całkowitą metamorfozę Kaweckiej zarówno zewnętrzną, jak i wewnętrzną. Koniecznie zobacz naszą GALERIĘ ZDJĘĆ i poznaj szczegóły!