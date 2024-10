M jak miłość, odcinek 1821: Bartek zostanie wdowcem?! Dorota przed ślubem zacznie snuć czarne scenariusze - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1821 - poniedziałek, 21.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Bartek zostanie wdowcem? W 1821 odcinku "M jak miłość" sytuacja Doroty wyda się fatalna. Kawecka musi poddać się leczeniu, by w ogóle była mowa o pokonaniu nowotworu. Musi stawić czoła wielu trudnościom i przywyknąć do wyrzeczeń. W tym wszystkim wesprze ją Lisiecki, ale nie da rady słuchać o koszmarnych scenariuszach tworzonych przez ukochaną. Dorota uzna bowiem, że ślub chyba nie ma sensu, skoro przyszły mąż zostanie wdowcem! Tym samym da do zrozumienia, że nie wierzy w sukces leczenia.

Dorota zrobi z Bartka wdowca?! Nie zgodzi się na ślub

W 1821 odcinku "M jak miłość" Bartek sam wróci do tematu ślubu z Dorotą. Uzna, że nie ma na co czekać i przyszykuje wstępne działania, by jak najszybciej stać się mężem pięknej Kaweckiej. Ona początkowo zareaguje uśmiechem, ale szybko dotrze do niej, że może to jednak nie jest świetny pomysł.

- Ten ślub to jakieś szaleństwo. Nie, nie zgadzam się. Nie chcę z ciebie zrobić świeżo upieczonego wdowca - ostro przeciwstawi się Dorota w 1821 odcinku "M jak miłość". - Mocne... I kompletnie bez sensu - oceni ze spokojem Bartek. - Jakiego wdowca? No i co? Mamy usiąść i czekać aż może przyjdzie najgorsze, które nie przyjdzie? Znaczy na pewno nie przyjdzie... - twardo uzna Lisiecki. - Ale ja nie chcę się oszukiwać, nie mam na to siły - oceni Dorota. - Nie wiemy, co jest pisane. Nikt tego nie wie, ale ja wiem, tu i teraz, na sto procent - kocham się i chcę, byś została moją żoną. Teraz ty musisz powiedzieć "tak" - wyzna szczerze Lisiecki. - Tak - cicho zgodzi się Kawecka.

Szybki ślub Doroty i Bartka

Zdradzamy, że w 1821 odcinku "M jak miłość" Dorota faktycznie przyjmie oświadczyny Bartka i wspólnie pomyślą nad tym, jak zorganizować skromną ceremonię. Oczywiście kobieta nadal będzie borykać się z dramatem choroby, z trudnością przyjdzie jej ścięcie blond włosów i późniejsza chemioterapia. Na szczęście Lisiecki wesprze ją ile tylko da radę i nie zostawi ukochanej samej.