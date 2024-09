M jak miłość, odcinek 1813: Dorota uwierzy, że przegra walkę z chorobą. To będą jej ostatnie wakacje z Bartkiem?

Bartek jeszcze bardziej zakochany w Dorocie w nowym sezonie „M jak miłość”

Bartek wprowadził się do Doroty nie słuchając jej naprędce wymyślonych argumentów przeciwko wspólnemu zamieszkaniu. Kawecka, która nie powiedziała mu o chorobie, nie chciała, by był świadkiem jej walki z nowotworem i usiłowała odwieść ukochanego od przeprowadzki mówiąc mu, że jest dla niego za stara. Bartek oznajmił jej, że łatwo się go nie pozbędzie. Zapytał też, czy jest jakaś prawdziwa przeszkoda, która sprawia, że nie mogą być razem. Dorota zawahała się i nie powiedziała o raku, ale że go kocha i nie chce stracić. Lisiecki powiedział jej wówczas, że nigdy do tego nie dojdzie.

Dorota poczuje się jeszcze gorzej w 1813. odcinku serialu „M jak miłość”?

Bartek wprowadzi się do Doroty i postanowi, że podzieli się swoim szczęściem z Barbarą (Teresa Lipowska). Przyszywana babcia zawsze go wspierała i będzie czuł, że powinien jej powiedzieć, co czuje. Mostowiakowa ucieszy się, że Lisiecki zamknął rozdział związany z małżeństwem z Ulą (Iga Krefft), z którą – swoją drogą – wciąż ma kontakt. Barbara zaprosi Bartka z Dorotą na kolację, by ją poznać. Przyjęcie nie do końca potoczy się po myśli gospodyni i gości. Dorota wywrze świetne wrażenie, ale poczuje się źle.

Pierwszy i ostatni wyjazd Doroty z Bartkiem w nowym sezonie serialu „M jak miłość”?

Kawecka usłyszała już do tej pory same złe prognozy i przestaje wierzyć, że ma w walce z nowotworem jakiekolwiek szanse. Czeka ją chemioterapia, ale czy ma w ogóle sens? Czy nie lepiej korzystać w pełni z czasu, który jej pozostał? Spędzić ostatnie chwile we względnie dobrym stanie z ukochanym, zamiast na szpitalnym oddziale, wymiotując po chemii? Dorota zaproponuje Bartkowi wspólny wakacyjny wyjazd. Pierwszy wspólny i być może ostatni…

"M jak miłość" odcinek 1813 - poniedziałek, 23.09.2024, o godz. 20.55 w TVP2