M jak miłość, odcinek 1810: Dorota przekona Bartka, że nie mogą być razem? Powie mu, że jest dla niej za młody

Dorota w zagranicznej klinice onkologicznej w 1810 odcinku „M jak miłość” po wakacyjnej przerwie

Milionerka wie, że cenny czas ucieka, a polscy lekarze nie dają jej zbyt wielu szans na wyleczenie. Dlatego w 1810 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Dorota wybierze klinikę w Wiedniu, by tam zasięgnąć opinii innych specjalistów. Bartek będzie myślał, że ukochana jedzie w podróż biznesową. To, czego Kawecka dowie się w Austrii, nie będzie budujące, dlatego wróci z zagranicy przygnębiona. Nadal nie zdecyduje się, by powiedzieć prawdę o swojej chorobie.

Dorota nie zechce Bartka w swoim domu w 1810 odcinku „M jak miłość”

Po powrocie Dorota zastanie Bartka w swojej willi. Widząc go pełnego energii, tryskającego zdrowiem i w świetnej formie, nie tylko nie zmieni zdania, ale jeszcze podejmie ważną decyzję. Postanowi, że nie powinni być razem, nie chcąc, by Lisiecki z bliska patrzył na postępy w jej chorobie.

- Miałam trochę czasu, żeby się nad tym wszystkim zastanowić... I nie wiem, nie jestem pewna, czy to jest dobry moment na takie rewolucyjne zmiany. (…) powinniśmy się na razie wstrzymać z twoją przeprowadzką.

Różnica wieku poróżni Dorotę i Bartka w „M jak miłość” po wakacyjnej przerwie?

Bartka zamuruje to, co usłyszy. Przecież już nie raz rozmawiali o przeprowadzce i wszystko zostało ustalone. Ukochana poprosi go, by ją zrozumiał. Trudno jednak będzie Lisieckiemu to zrobić, kiedy nie będzie znał przyczyny zmiany jej zdania. Dojdzie do wniosku, że najwyraźniej znudził się Dorocie. Kawecka, która nadal nic mu nie będzie chciała powiedzieć o swojej chorobie, poda pierwszą z brzegu przeszkodę, jaka przyjdzie jej do głowy:

- Wspólne mieszkanie, wspólne życie... To poważna decyzja. A mnie za bardzo na tobie zależy, żeby wpakować cię w sytuację, która być może za chwilę okaże się dla ciebie kłopotliwa. I której możesz szybko żałować. Bartek, na litość boską! Spójrz na nas! Ile ja mam lat, a ile ty? Przed tobą jeszcze całe życie, a ja…

Czy Bartek przełknie ten argument? Czy przemyśli wypowiedź Doroty i przyzna jej rację? Odpowiedzi na te pytania zobaczymy na małym ekranie już za niewiele ponad dwa tygodnie.

Kiedy "M jak miłość" odcinek 1810 w TVP2?

Odcinek 1810 "M jak miłość" zostanie wyemitowany we wtorek, 10.09.2024, o godz. 20.55 w TVP2.