M jak miłość, odcinek 1812: Kama uwierzy w to, że Marcin od niej odszedł. Ale nie pogodzi się z tym, że zostawił też dzieci - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

- Kuba, ja już nie mam żadnej nadziei. No powiedz, co takiego mogło się stać, że Marcin nie wrócił, że z nikim się nie kontaktuje. Dobra, mogę uwierzyć w to, że chciał ode mnie odejść. Ale żeby zostawić dzieci?

- Może jest przez kogoś przetrzymywany...

- Wierzysz w to? Tak szczerze, wierzysz?

- To nie jest kwestia wiary. Trzeba szukać aż do skutku. Metodycznie sprawdzać każdy trop i w końcu dowiemy się prawdy...

- Przepraszam, nie mogę tego słuchać! - do Kamy w 1812 odcinku "M jak miłość" dotrze, że Marcin nigdy się nie odnajdzie.