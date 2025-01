M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1840: Dorota wyleczy się w USA i wróci zdrowa do Bartka? W końcu uwierzy, że będzie jak dawniej - ZDJĘCIA

W 1840 odcinku "M jak miłość" Bartek (Arkadiusz Smoleński) otrzyma od Natalii (Dominika Suchecka) niepokojące wieści o swojej żonie Dorocie (Iwona Rejzner). Okaże się, że ostatni ślad po Kaweckiej prowadzi do Stanów Zjednoczonych, co sprawi, że szanse na jej odnalezienie staną się coraz bardziej znikome. Tymczasem Dorota, przebywając w USA, podejmie intensywną, eksperymentalną terapię leczenia raka mózgu, która da jej nadzieję na wyzdrowienie! Czy milionerka w 1840 odcinku "M jak miłość" pokona śmiertelną chorobę i wróci zdrowa do Bartka? Koniecznie poznaj więcej informacji i zobacz naszą GALERIĘ ZDJĘĆ.