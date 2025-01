Barwy szczęścia, odcinek 3106: Koszmar Kasi w celi. Więźniarki nie będą miały dla niej litości - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3115: Czesław i Basia zbliżą się do siebie w Brzezinach! Najpierw zaprosi ją do domu Mariusza, a potem stanie się to - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3106 - wtorek, 14.01.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Aresztowana Kasia w 3106 odcinku "Barw szczęścia" dość zderzy się dotkliwie z więzienną rzeczywistością! Nie dość, że nie dadzą jej spokoju wyrzuty sumienia, że zabiła Szymańskiego (Jacek Grondowy), to jeszcze myślami będzie z Mariuszem (Rafał Cieszyński), który także trafił za kratki, bo wziął na siebie winę za wypadek w Brzezinach. Mimo że to Kasia prowadziła auto Mariusza i jest niemal pewna, że to ona potrąciła pijanego sąsiada. Wciąż nie będzie jednak wyników sekcji zwłok Szymańskiego, więc nie będzie wiadomo, jak zginął wiejski pijak.

W 3106 odcinku "Barw szczęścia" więźniarki będą się znęcały nad Kasią

Pierwsza noc Kasi w areszcie w 3106 odcinku "Barw szczęścia" to będzie koszmar, ale najgorsze nadejdzie o poranku. Bo współwięźniarki urządzą jej wyjątkowo bezduszne "powitanie" w celi. Szczególnie Elwira, kryminalistka, która odsiaduje wyrok za rozboje, włamania i kradzieże.

- Pobudka królewno! Nie jesteś na wczasach! Koniec leniuchowania, ruchy! Jak zaraz wbije tu oddziałowa i zobaczy tę bardachę, to wszystkie bekniemy za ciebie! - rzuci opryskliwe do Kasi. - O 6.15 przychodzą klawiszki na kontrolę... Musimy mieć wszystko pościelone do tego czasu, buty ogarnięte, ubrania, cela ogarnięta, bo inaczej kara! - doda druga więźniarka, Brygida. - Słyszała? A dla najmłodszej stażem mamy ekstra zadanie! Łap to berło! Co? Zawiedziona programem wczasów?! - bezwzględna Elwira wręczy Kasi szczotkę do mycia sedesu!

Kasia w 3106 odcinku "Barw szczęścia" w celi z morderczynią. Dowie się za co siedzą Brygida i Elwira

Tego dnia Kasia w 3106 odcinku "Barw szczęścia" zda sobie sprawę, że to początek piekła, które potrwa wiele dni, a może nawet lat. Jeśli oczywiście zostanie skazana za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym! Bo póki co jednym dowodem winy będzie tylko lekkie uszkodzenie samochodu Mariusza. Przecież tuż po tragedii Kasia i Mariusz wrócili na miejsce wypadku i nie znaleźli tam ciała Szymańskiego. Noc po wypadku spędził u siebie w domu, dotarł tam kompletnie pijany. Nie wiadomo więc czy to on był ofiarą.

Więźniarka Elwira w 3106 odcinku "Barw szczęścia" zacznie znęcać się nad Kasią i kpić z niej, że siedzi za kratkami za śmierć człowieka.

- Jaka delikatna, księżniczka... Gra ważniarę, bo stuknęła przez przypadek jakiegoś pijanego menela samochodem! Jakby było się czym chwalić! Popatrz na Brygidkę! Ta to gościówa! Męża dojechała...

- Dojechała? - Kasia nie będzie wiedziała o czym Elwira mówi.

- No Brydzia, opowiedz koleżance, jak dzieciaki broniłaś przed starym? Zarżnęła go... Kuchennym... Jak w rzeźni! - wyjaśni Elwira, ale skruszona Brygida w 3106 odcinku "Barw szczęścia" nie będzie chciała wrócić pamięcią do makabry, którą urządziła we własnym domu.

Zabójczyni Brygida w 3106 odcinku "Barw szczęścia" zaczai się na Kasię

Pod osłoną nocy w 3106 odcinku "Barw szczęścia" Brygida zaczai się jednak pod więzienną pryczą Kasi. W pierwszej chwili Kasia będzie przerażona, spodziewając się po morderczyni wszystkiego najgorszego. Ta podaruje jej jednak ziołowego cukierka nasennego, by mogła szybciej zasnąć.