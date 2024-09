M jak miłość, odcinek 1812: Marcin opuści wreszcie dom Martyny. Usłyszy swoje imię i zareaguje - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1813: Natalka nie dopuści do przeprowadzki Bartka do Doroty?! Jeden telefon wystarczy - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1812 - wtorek, 17.09.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Czy Marcin w 1812 odcinku "M jak miłość" przypomni sobie kim jest, jak się nazywa i odzyska wreszcie pamięć? Do tego jeszcze długa droga, ale bardzo powoli do Marcina zaczną w różnych sytuacjach wracać obrazy z przeszłości. Te najmroczniejsze, z porwania i brutalnego ataku gangstera Roberta (Kamil Drężek). Już nie tylko jako senne koszmary.

Marcin w amnezji w 1812 odcinku "M jak miłość" będzie bał się ludzi!

Póki co w 1812 odcinku "M jak miłość" Marcin nie połączy tych wspomnień z przeszłości w jedną całość. Dlatego tak bardzo będzie się bał odkryć kim jest, co go spotkało w dawnym życiu. Nie pozbędzie się też strachu przed ludźmi, dopuszczając do siebie tylko Martynę Wysocką. Dni Marcina wypełni praca wokół domu lekarki w Kampinosie, drobne naprawy, rąbanie drewna, dorzucanie siana do paśników w lesie. Bez niego Martyna nie da sobie już rady.

Martyna wyciągnie Marcina na zakupy do miasta

Właśnie podczas jednej z takich prac w 1812 odcinku "M jak miłość" Marcin poprosi Martynę, by podczas zakupów w sklepie odwiedziła skład budowlany, kupiła papę i lepik do naprawy dachu nad gankiem. Lekarka nakłoni nieznajomego mężczyznę z amnezją, którego przyjęła do swojego domu, żeby jechał razem z nią, wyszedł w końcu z ukrycia. - To co, tak mam pojechać? - zapyta niepewnie Marcin.

- Nie panikuj, w końcu trzeba jechać ludzi... Co chcesz się ubrać w garnitur do hurtowni? - zakpi Martyna.

Marcin w 1812 odcinku "M jak miłość" pozna swoje prawdziwe imię

Podczas zakupów w 1812 odcinku "M jak miłość" Marcin usłyszy w sklepie jak ekspedientka krzyczy do młodszego kolegi "Marcin". Na dźwięk swojego imienia od razu zareaguje. Dopadnie go jednak silny ból głowy i świszczący w uszach dźwięk. Będzie musiał czym prędzej wyjść na zewnątrz, zostawiając Martynę samą z zakupami.

- Przepraszam, ale musiałem stamtąd wyjść - wyjaśni zdezorientowany, gdy Martyna w 1812 odcinku "M jak miłość" znajdzie go przed sklepem. - Dobra, sorry... Nie nadajesz się na eskapady po sklepach. Ale faceci nie lubią zakupów, nie? Może następnym razem będzie lepiej...

- Może... - odpowie Marcin. Tego wieczoru w 1812 odcinku "M jak miłość" podczas szalejącej burzy w domu Martyny w Kampinosie wysiądzie światło. Na dźwięk błyskawic i grzmotów Marcin odzyska kolejne wspomnienia z porwania, usłyszy w nich jak gangster Robert zwraca się do niego prawdziwym imieniem. To będzie dla Chodakowskiego przerażająca wizja.