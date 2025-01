M jak miłość, odcinek 1840: Bartek też zachoruje? Załamana Barbara będzie się coraz bardziej niepokoić się o jego stan - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1840: Natalia zwolniona dyscyplinarnie z pracy? Zignoruje zlecenie Karskiego i poleci do Bartka - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1840 - wtorek, 14.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Bartek, mimo intensywnych poszukiwań, nie odnajdzie swojej żony Doroty, która zniknęła, by samotnie zmierzyć się z chorobą. Jego powrót do Grabiny w 1840 odcinku "M jak miłość" będzie naznaczony głębokim smutkiem i poczuciem bezradności. Lisiecki zacznie zaniedbywać swoje zdrowie, przestanie regularnie się odżywiać, a ukojenia będzie szukał w alkoholu, co tylko pogorszy jego stan…

Mostowiakowa szybko dostrzeże, że z Bartkiem dzieje się coś złego. Jego apatia, brak dbałości o siebie i coraz częstsze sięganie po alkohol wzbudzą w niej ogromny niepokój. W 1840 odcinku "M jak miłość" Barbara postanowi interweniować, obawiając się, że jeśli Lisiecki nie zmieni swojego postępowania, sam poważnie zachoruje ze stresu.

Bartek też zachoruje w 1840 odcinku "M jak miłość"? Barbara będzie załamana

W 1840 odcinku "M jak miłość" Barbara zdecyduje się na szczerą rozmowę z Bartkiem. Uświadomi mu, że jego destrukcyjne zachowanie nie tylko zagraża jego zdrowiu, ale także oddala szansę na ponowne spotkanie z Dorotą. Mostowiakowa podkreśli, że jeśli Lisiecki nie zacznie o siebie dbać, Dorota nie będzie miała do kogo wracać. Jej słowa będą miały na celu oczywiście zmotywowanie Bartka do podjęcia walki o własne zdrowie i przyszłość.