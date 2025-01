M jak miłość, odcinek 1840: Bartek zwierzy się Barbarze, co zaszło podczas poszukiwań Doroty. Przywiezie złe wieści - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1840 - wtorek, 14.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Bartek wróci z poszukiwań Doroty w 1840 odcinku "M jak miłość", a zdziwiona Barbara zastanie go w domu rodzinnym Mostowiaków. Od razu spostrzeże, że były mąż Uli (Iga Krefft) nie jest w najlepszej formie. Nie trzeba być detektywem, by zauważyć kiepski nastrój Lisieckiego, co oczywiście tylko potwierdzi domysły Mostowiakowej co do tego, że mężczyzna nie dał rady znaleźć chorej Doroty.

Bartek opowie Barbarze o przebiegu poszukiwań Doroty

Mostowiakowa bardzo martwi się losem Bartka, dlatego w 1840 odcinku "M jak miłość" będzie chciała wiedzieć, co zaszło podczas prób zlokalizowania pobytu Kaweckiej.

- Nie udało ci się odnaleźć Doroty... - bardziej stwierdzi niż zapyta Barbara.

- Prosiłem o pomoc agencję, która zajmuje się międzynarodowymi poszukiwaniami. Podeszli do sprawy bardzo profesjonalnie. Sprawdzili wszystkie hospicja, szpitale, prywatne kliniki w Niemczech, w Czechach, we Francji... W pewnym momencie przyszła informacja, że kobieta z oponiakiem i problemami neurologicznymi jest pacjentką hospicjum w Hamburgu. Od razu tam pojechałem. Wiek się zgadzał, rysopis się zgadzał, ale...

- Ale to nie była Dorota... - dokończy za Bartka zmartwiona Mostowiakowa.

- Niestety. Potem dostaliśmy informację, że Dorota jednak opuściła Europę i poleciała do USA. Tam trop się urywa. Nikt nie wie, gdzie teraz jest, co się z nią dzieje, czy w ogóle... - Lisieckiemu z trudem przejdzie przez gardło to, czego najbardziej się obawia.

- Uspokój się, Bartuniu... Ona na pewno żyje - zapewni Mostowiakowa i wesprze Lisieckiego.

Bartek nie odnajdzie Doroty w 1840 odcinku "M jak miłość", a Barbara nie da rady mu pomóc

Niestety nawet dobra i mądra Mostowiakowa nie da rady podnieść Bartka na duchu. Zobaczy, że Lisiecki jest w złym stanie psychicznym, ale oprócz słów pocieszenia i wsparcia, niewiele uda jej się zdziałać. Zdradzamy, że w 1840 odcinku "M jak miłość" widzowie jako pierwsi dowiedzą się o eksperymentalnym leczeniu Doroty w Stanach. Lekarz z Bostonu przedstawi chorej na nowotwór kobiecie diagnozę.