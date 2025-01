M jak miłość, odcinek 1845: Paweł wyjawi wszystkim, że Franka spała z Piotrkiem! Każdy dowie się, co zaszło na weselu w Bukowinie - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1840: Bartek ujawni Barbarze, co stało się podczas poszukiwań Doroty. Trop się urwie! - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1845 - poniedziałek, 3.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Jak dojdzie do tego, że Paweł wygada wszystkim o zdradzie żony? Zduński da prawdziwy popis zazdrości i nieustępliwości podczas zbliżającej się rocznicy ślubu z góralką. Chociaż widzowie dobrze wiedzą, że nie było intymnego zbliżenia męża Kingi z Franką, sam zainteresowany twierdzi inaczej. Nakręcił się na teorię spisku i zdrady, przestał ufać żonie i do tego wszystkiego uważa, że góralka zaszła w ciążę z Piotrkiem, a nie z nim!

Ostateczne potwierdzenie myśli Pawła nastąpi w gabinecie lekarskim w 1845 odcinku "M jak miłość", kiedy pani doktor potwierdzi, że do zapłodnienia doszło podczas wesela w Bukowinie. Paweł uzna to za przekonujące potwierdzenie tego, iż żona poszła do łóżka z bratem!

Paweł wygada każdemu o zbliżeniu Franki i Piotrka!

Dotąd o skandalu w małżeństwie Zduńskich wie niewiele osób. Piotrek z Kingą zdają sobie oczywiście sprawę, że między zakochanymi jest ciężko, Paweł wariuje i szaleje z zazdrości. W sprawę zostanie zaangażowana także Marysia, która spróbuje przemówić synowi do rozsądku. Jak się później okaże - dość bezskutecznie.

To raczej skromna garstka osób, które w ogóle zdają sobie sprawę z afery małżeńskiej. Nie ma się czym chwalić, dlatego Franka poprosi Rogowską o dyskrecję w sprawie ciąży. Jednak wizyta Pawła u lekarki zmieni podejście Zduńskiego. Da popis podczas obiadu rocznicowego w bistro. Nie będzie miał skrupułów wywlec rzekomą zdradę żony z Piotrkiem i przy wszystkich ogłosić, że Franka poszła do łóżka z jego bratem!

Afera podczas obiadu rocznicowego Zduńskich

Nie trudno się domyślić, że po okrutnych, niesprawiedliwych słowach Pawła wybuchnie oburzenie. Mało tego, niebawem w "M jak miłość" dojdzie do eskalacji konfliktu Pawła z bratem. Widzowie staną się świadkami bójki braci bliźniaków! Tego nikt się nie spodziewa.