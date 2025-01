M jak miłość, odcinek 1846: Bójka Piotrka i Pawła o Frankę! Tylko Barbara może uratować rodzinę Zduńskich

M jak miłość, odcinek 1844: Choroba Kamy powstrzyma Marcina przed ruszeniem Martynie na ratunek! To dlatego wyśle do niej Jakuba - ZDJĘCIA, WIDEO

M jak miłość, odcinek 1840: Bartek ujawni Barbarze, co stało się podczas poszukiwań Doroty. Trop się urwie! - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1840: Desperacki krok Bartka na wieść o śmierci Doroty! Pijany pójdzie na most nad torami - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1846 - wtorek, 4.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Będzie bójka Pawła z Piotrkiem w 1846 odcinku "M jak miłość"! Jak dojdzie do tego, że bracia bliźniacy pójdą na noże? Wszystko nakręci ukochany Franki, który od jakiegoś czasu podejrzewa żonę o zdradę z bratem. Ubzdurał sobie, iż podczas wesela w Bukowinie nie doszło jedynie do pocałunku. Prawda jest taka, że góralka z prawnikiem nie wylądowali w łóżku, nie było między nimi intymnego zbliżenia w nocy, ale Paweł nie przyjmuje tego do wiadomości.

Kiedy nadeszła informacja o ciąży żony, mężczyzna postradał zmysły. To początek wariacji Zduńskiego, bo już w 1846 odcinku "M jak miłość" dojdzie do bójki z mężem Kingi (Katarzyna Cichopek), a bracia skłócą się na całego.

Konflikt Piotrka i Pawła eskaluje. W 1846 odcinku "M jak miłość" dojdzie do bójki braci Zduńskich

Chociaż bliźniacy mieli różne momenty w swoim życiu, raz charakteryzowali się bardzo dobrą relacją braterską, a innym razem wpadali w konflikty i nieporozumienia, nigdy jeszcze nie było tak, że Paweł nie znosi widoku bliźniaka, bo oskarża go o romans z żoną! Do tego dochodzi kwestia ciąży...

Zdradzamy, że do bójki Piotrka i Pawła dojdzie po feralnej rocznicy ślubu u Zduńskich. Ciężarna góralka dostanie "wyjątkowy prezent" w postaci afery na całego. Paweł narobi skandalu podczas obiadu rocznicowego w bistro, gdzie powie najbliższym o rzekomej zdradzie i seksie Franki z Piotrkiem. Zacznie się cyrk.

Jednak do największej eskalacji konfliktu dojdzie już w 1846 odcinku "M jak miłość". Paweł odsunie się od rodziny, utopi smutki i żale w alkoholu i przerazi wszystkich. W końcu emocje wezmą górę, a Zduńscy się pobiją!

Kinga wezwie na pomoc Barbarę w 1846 odcinku "M jak miłość"

Jest jedna osoba, która ma zbawienny wpływ na rodzinę. Oczywiście mowa o Barbarze (Teresa Lipowska), którą zaalarmuje Kinga. Zduńska nie będzie wiedziała, jak rozwiązać sprawę bójki bliźniaków. Każdy zauważy, że sprawy zaszły za daleko. W takiej sytuacji Kinga poprosi o pomoc Mostowiakową. Czy głowa rodu da radę wyciszyć Piotrka i Pawła i doprowadzić do pojednania? Sprawa może być trudna, ale nie niemożliwa.