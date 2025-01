M jak miłość, odcinek 1844: Jakub zakończy koszmar Marcina. Zabije Roberta i Chodakowski wreszcie będzie mógł zacząć od nowa – ZDJĘCIA, WIDEO

„M jak miłość" odcinek 1844 - wtorek, 28.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Marcin wciąż nie będzie czuł się dobrze. Nagły powrót wspomnień nie rozwiązuje wszystkich problemów. Nie wraca się z dnia na dzień w stu procentach do swojego życia sprzed dramatycznych wydarzeń. Nawet z Kamą (Michalina Sosna) Chodakowski nie będzie się czuł zupełnie komfortowo, choć będzie sam siebie oszukiwał, że wszystko jest wspaniale. Tylko praca będzie mu przynosić prawdziwą satysfakcję – z Jakubem, o którym wie, że może mu w pełni zaufać.

W 1844. odcinku serialu „M jak miłość” Jakub przybędzie na odsiecz Martynie

W 1844. odcinku serialu „M jak miłość” Kama się przeziębi, więc Marcin będzie mógł się nią naprawdę zaopiekować, czego nie robił od tak dawna. Zostanie z nią w domu i dlatego, kiedy nieoczekiwanie otrzyma od Martyny SMS, dokona wyboru i nie opuści kobiety, którą chce kochać. Chociaż Wysocka będzie w wiadomości prosić o pomoc… To będzie jednak tylko wabik przeznaczony dla Chodakowskiego. Wszystko zaplanuje Robert, którego chęć zemsty na detektywie jest większa od rozsądku. Policja przecież nigdy by go nie znalazła, skoro nie udało się jej to do tej pory. Ale on będzie wolał dokończyć to, co zaczął i zaryzykować życie. Będzie bardzo pewny siebie, zwłaszcza zastraszając przerażoną, bezbronną kobietę. Gangster musiał już od jakiegoś czasu krążyć wokół leśniczówki Martyny i wiedzieć, że jest dla Marcina ważna. Przynajmniej na tyle - w obecnej sytuacji - by wysłać do niej Jakuba, skoro sam się nie pofatyguje. Zbliżając się do jej domu, Kuba spotka Agatę (Lidia Pronobis), pełną wątpliwości - wcześniej odwiedziła przyjaciółkę, która kazała jej odejść i zachowywała się bardzo dziwnie. Lekarka przekaże swoje obawy Jakubowi.

W 1844. odcinku serialu „M jak miłość” Robert spotka swoje przeznaczenie

W 1844. odcinku serialu „M jak miłość” Jakub przekona się, że Agata miała rację. Podejdzie cicho do chaty i zakradnie się do środka. Zobaczy Roberta i wykorzysta moment jego zaskoczenia – gangster będzie się spodziewał Marcina. Wywiąże się bójka, wypali broń i Robert zginie. I to już będzie prawdziwy koniec cierpień Chodakowskiego, który już nie będzie musiał z obawą oglądać się przez ramię. Dopiero teraz Marcin będzie mógł zamknąć rozdział związany z utratą pamięci i naprawdę ruszyć do przodu.