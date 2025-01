M jak miłość, odcinek 1846: Operacja córki Jagody i Tadeusza. Lekarz specjalista potwierdzi diagnozę Rogowskiego

"M jak miłość" odcinek 1846 - wtorek, 4.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1846 odcinku "M jak miłość" Kiemliczowie spotkają się z przyjacielem Artura, wziętym specjalistą, który może pomóc w problemach zdrowotnych nienarodzonej córeczki. Zdrowie dziecka stanie się głównym tematem w małżeństwie Jagody i Tadzika. Tyle czekali na ciążę, na radosną wiadomość, która miała zmienić ich życie. Początkowo próby zajścia w ciążę spełzły na niczym, ale z czasem starania o dziecko poskutkowały sukcesem! Początkowy stres i strach Jagody przerodził się w szczęście. Tadeusz także na poważnie podszedł do najważniejszej roli w swoim życiu. Niestety los bywa okrutny.

Choroba nienarodzonej córeczki Kiemliczów

W 1846 odcinku "M jak miłość" sprawą dziecka Kiemliczów zajmie się Rogowski. Artur postara się pomóc jak umie. Wstępnie wybada pierwsze podejrzane nieprawidłowości w rozwoju nienarodzonej córeczki Jagody i Tadeusza. Do głębszej diagnozy i potwierdzenia smutnych wieści potrzebna będzie fachowa opinia. I tutaj Rogowski poprosi o pomoc swojego znajomego, pewnego lekarza, który pomoże w dalszych badaniach i określeniu, co tak naprawdę dzieje się z płodem.

Nienarodzone dziecko Jagody i Tadeusza przejdzie operację?

W 1846 odcinku "M jak miłość" może się okazać, że niezbędna będzie operacja nienarodzonego dzieciątka, co wiąże się z ryzykiem i strachem o to, co dalej... Przyjaciel Artura przyjrzy się przypadkowi dziewczynki i zacznie nastawiać Kiemliczów na to, iż problem może skończyć się na sali operacyjnej.

Przed Jagodą i Tadeuszem bardzo trudny czas, pełen stresu i emocji. Oczywiście zrobią wszystko dla dobra dziecka, ale przerażą się na całego. Czy wszystko skończy się dobrze, a córeczka Kiemliczów przyjdzie na świat zdrowa? Na to pytanie odpowiedzi padną niebawem.