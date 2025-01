Barwy szczęścia, odcinek 3122: Józefina odkryje prawdziwą tożsamość Andrzeja! Milioner nie jest tym, za kogo się podaje

Barwy szczęścia, odcinek 3122: Zaręczyny Józefiny i Andrzeja przerażą Cezarego! Dostanie to, na co zasłużyła - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3122 - środa, 5.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Zaręczyny z Andrzejem w 3122 odcinku "Barw szczęścia" nie uśpić czujności Józefiny! Wręcz przeciwnie. Zaskoczona oświadczynami arystokraty przyjmie je bez wahania, ale zaraz przyjrzy się bliżej pierścionkowi i jedna myśl nie da jej spokoju. Rawiczowa nie byłaby sobą, gdyby wszędzie nie wietrzyła podstępu. Słusznie więc zacznie podejrzewać, że okazała błyskotka od Andrzeja, na pierwszy rzut oka warta naprawdę duże pieniądze, ma zupełnie inną wartość.

W 3122 odcinku "Barw szczęścia" Józefina prześwietli pierścionek od Andrzeja

Przenikliwa, a przy tym przebiegła Józefina w 3122 odcinku "Barw szczęścia" odwiedzi zaprzyjaźnionego jubilera i poprosi go o wycenę pierścionka zaręczynowego, który dostała od Andrzeja. Jak podaje światseriali.interia.pl to, co majętna właścicielka stadniny usłyszy, zupełnie ją zamuruje.

Kim w 3122 odcinku "Barw szczęścia" okaże się Andrzej Zastoja-Modelski?

W jednej chwili w 3122 odcinku "Barw szczęścia" stanie się jasne, że Andrzej Zastoja-Modelski, który podał się za arystokratę, dobrze urodzonego bogacza, wcale nie jest tym, za kogo chce uchodzić. Czy to oznacza, że narzeczony Józefiny tak naprawdę będzie biedakiem, bez grosza przy duszy? A może jego arystokratyczne pochodzenie to wielkie oszustwo?

Wszystko wyjaśni się w 3122 odcinku "Barw szczęścia"! Zanosi się na to, że zrobi się jeszcze ciekawiej, bo Józefina wcale nie odwoła zaręczyn z Andrzejem. Przeciwnie, będzie świętowała z rodziną i przyjaciółmi, że wychodzi za mąż za Zastoję-Modelskiego.