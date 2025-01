M jak miłość, odcinek 1841: Marcin złoży Martynie piękną obietnicę. Odwoła wszystko, bo zrani Kamę - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1841 - poniedziałek, 20.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

To Martyna w 1841 odcinku "M jak miłość" będzie szukała wiadomości o Marcinie. Nie wytrwa w postanowieniu, by o ukochanym zapomnieć, bo nie ma dla niej już miejsca w życiu Marcina. Dlatego pójdzie do agencji detektywistycznej Chodakowskiego i Jakuba Karskiego (Krzysztof Kwiatkowski) i zacznie wypytywać, jak się czuje Marcin. Od Jakuba dowie się, że Marcin odzyskał pamięć, przypomniał sobie Kamę i dawne życie i układa sobie z nią wszystko na nowo. Cały czas Wysocka będzie liczyła na coś więcej, że kiedyś zostają z Marcinem przyjaciółmi...

Pierwsze spotkanie Marcina z Martyną w 1841 odcinku "M jak miłość" po odzyskaniu pamięci

Przeznaczenie sprawi, że w 1841 odcinku "M jak miłość" Marcin też zjawi się w agencji i zobaczy Martynę pierwszy raz po odzyskaniu pamięci. Nieco wcześniej przyzna się Kamie, że nadal o niej myśli, że nie może tak po prostu wymazać jej ze swoich wspomnień, bo tyle razem przeszli. Martyna go uratowała, była z nim w najgorszych momentach po porwaniu.

Spotkanie Martyny w 1841 odcinku "M jak miłość" będzie dla Marcina jasnym sygnałem, że musi wreszcie podjąć decyzję, że nie może ranić Kamy i tkwić w zawieszeniu między obecną ukochaną, a kochanką z lasu. Właśnie dlatego Marcin i Martyna wybiorą się razem na spacer. Do obojga dotrze jak wiele się między nimi zmieniło, nie będą już sobie tak bliscy jak w leśniczówce.

Marcin w 1841 odcinku "M jak miłość" obieca Martynie, że zawsze jej pomoże!

Zachowanie Marcina w 1841 odcinku "M jak miłość" mocno rozczaruje Martynę, bo ukochany otwarcie okaże jej chłód. Nie pocieszy jej nawet, że Chodakowski złoży jej ważną obietnicę, że bez względu na wszystko może liczyć na jego pomoc i troskę.

- Ja chcę ci powiedzieć, że zawsze, w każdej sprawie możesz liczyć na moją pomoc…

Tyle tylko, że Marcin dość szybko zmieni zdanie.

W 1841 odcinku "M jak miłość" Kama zabroni Marcinowi spotkań z Martyną

Bo gdy w 1841 odcinku "M jak miłość" Kama usłyszy od niego o spotkaniu z Martyną, poczuje się mocno zraniona. Otwarcie zapowie, że nie chce tej kobiety w ich życiu, bo Martyna zwyczajnie go ukradła, trzymała z dala od rodziny. Kolejny raz Marcin dostanie od Kamy zakaz spotkań z Martyną.

- Powiedz mi jak ty chcesz jej „pomóc”? Bo możesz tylko w jeden sposób: wracając do niej. To jedyne, czego ona od ciebie oczekuje… I jeśli ty też tego chcesz, to ja nie mogę cię powstrzymać... I nawet nie będę próbowała!

Marcin przyzna za to ukochanej rację. - Przepraszam cię… I obiecuję, że zamknę tę sprawę raz na zawsze, definitywnie... Przysięgam!

Ale w finale 1841 odcinku "M jak miłość" Marcin pojedzie do Martyny i zaczną się całować...