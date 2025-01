M jak miłość, odcinek 1845: Nadia zbuntuje się przeciw ojcu. Dima zapowie wyprowadzkę z siedliska

„M jak miłość" odcinek 1845 - poniedziałek, 03.02.2024, o godz. 20.55 w TVP

Dima zdecyduje się na bardzo osobiste wyznanie – powie Magdzie, że w życiu kochał tylko swoją żonę i ją. Ale że Julia jest dla niego bardzo ważna, więc poprosi Budzyńską, by to zrozumiała. Magda przytaknie i poprosi tylko, by zważał na uczucia Nadii, bo ona jest najważniejsza.

Nadia nie chce żadnych zmian w swoim życiu w serialu „M jak miłość”

Nadia jest szczęśliwa w obecnej sytuacji, kiedy mieszka z Magdą i Andrzejem (Krystian Wieczorek). Woli nawet ich od ojca, co Dima z przykrością zauważył, kiedy zaczęły się wakacje. Po powrocie z Mazur córka od razu pobiegła do Budzyńskich, stęskniona za nimi. I wcale aż tak bardzo się nie ucieszyła, gdy okazało się, że pojedzie z tatą nad morze – zapewne wolałaby zostać w siedlisku. Kiedy wróci znad Bałtyku, też natychmiast popędzi do Magdy, również po to, by podzielić się z nią rewelacją o Dimie – że ma dziewczynę i że to Julia. Nadia będzie się obawiać, że Malicka zostanie jej nową mamą. Zapowie „cioci”, że tego nie chce i nie potrzebuje, bo ma już ją.

W 1845. odcinku „M jak miłość” Nadia zbuntuje się przeciwko decyzji ojca

Nadia nie jest jeszcze gotowa na to, by zamieszkać z nową partnerką ojca. Niestety, za bardzo przywiązała się do Magdy. A w 1845. odcinku „M jak miłość” Dima podejmie decyzję o przeprowadzce. Będzie chciał opuścić siedlisko i rozpocząć prawdziwe wspólne życie z Julią. Będą z tego tylko problemy, ponieważ Nadia mocno się temu sprzeciwi. Czy dojdzie do dramatu? Z kim ostatecznie zostanie Nadia?