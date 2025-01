M jak miłość, odcinek 1846: Koniec Bartka w Grabinie! Wyjedzie bez względu na Dorotę

M jak miłość, odcinek 1845: Paweł wyjawi wszystkim, że Franka spała z Piotrkiem! Każdy dowie się, co zaszło na weselu w Bukowinie - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1846 - wtorek, 4.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Bartek wyjedzie z Grabiny w 1846 odcinku "M jak miłość"! Lisiecki nie zabawił długo w rodzinnym domu Mostowiaków. Przypomnijmy, że tuż po zniknięciu Doroty, która uśpiła męża po skromnej ceremonii ślubnej i uciekła z willi za granicę, mężczyzna także zapowiedział wyjazd. Poprzysiągł, że nie przestanie szukać ukochanej i sprowadzi ją do Grabiny. Już wiadomo, plan uległ sporej zmianie, a Bartek przyjechał w rodzinne strony Mostowiaków sam. Nawet Barbara (Teresa Lipowska) z zaskoczeniem odkryje obecność byłego męża Uli (Iga Krefft) w domu. Dojdzie do zwierzeń na temat feralnych, niezakończonych sukcesem poszukiwań Doroty.

Bartek wyjedzie z Grabiny w 1846 odcinku "M jak miłość"

To już pewne, że Bartek ponownie opuści Grabinę. Będzie załamany, nieszczęśliwy i przepełniony goryczą. Nic go nie pocieszy, nawet obecność Mostowiakowej czy Natalki (Dominika Suchecka). Mężczyzna nie ma przecież pojęcia, że przyjaciółka się w nim kocha. Tylko Karski (Patryk Szwichtenberg) wciąż szydzi z miłości policjantki do Lisieckiego. Sam zainteresowany nie doceni starań Natalki. Będzie myślał tylko o chorej Dorocie.

Bartek nie ma bowiem pojęcia, że Kawecka znajduje się na leczeniu w Stanach Zjednoczonych. Konkretnie w Bostonie, gdzie poddaje się eksperymentalnej terapii. Chociaż nie można mówić o wielkim sukcesie, pojawia się nadzieja.

Koniec Bartka w Grabinie

To już pewne, że Bartek zniknie z Grabiny w 1846 odcinku "M jak miłość". Barbara bardzo zmartwi się losem mężczyzny, ale nikt nie będzie w stanie powstrzymać go przed takim krokiem. Czy Lisiecki dowie się wreszcie, że Dorota żyje? Poddaje się leczeniu w Bostonie i ma szansę na wyzdrowienie. Może jest jeszcze szansa na szczęśliwy finał tej dramatycznej historii.