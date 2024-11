Tak zaczyna się 3. sezon "Złotego chłopaka". Zdradzamy wszystko o nowym odcinku!

Spis treści

Wystartował 3. sezon "Złotego chłopaka"

Serial "Złoty chłopak" z Afrą Saraçoğlu i Mertem Ramazanem Demirem w rolach głównych 13 września br. powrócił na ekrany w Turcji z 3. sezonem.

Spekulacji na temat premierowych odcinków było mnóstwo, ale teraz po premierze w Turcji wszystko stało się jasne. Twórcy "Złotego chłopaka" zaskoczyli widzów dwuletnim przeskokiem w czasie. Co się przez ten czas wydarzyło w życiu bohaterów?

Polscy fani serialu "Złoty chłopak" muszą jednak uzbroić się w cierpliwość, bo emisja 3. sezonu "Yalı Çapkını" rozpocznie się u nas najwcześniej wiosną 2025 roku, ale już teraz możecie dowiedzieć się, jak potoczyły się losy Waszych ulubionych postaci.

My już obejrzeliśmy 1. odcinek 3. sezonu "Złotego chłopaka" i dla wszystkich zainteresowanych, którym nie straszne są spoilery, zdradzamy szczegóły.

Złoty chłopak. Co wydarzyło się w 1. odcinku 3. sezonu?

Trzeci sezon "Złotego chłopaka" już od pierwszego odcinka wprowadza nowe wątki i zaskakujące zwroty akcji, a dwuletni przeskok w czasie okazał się w tym niezwykle pomocny, ale czy słuszny?

Seyran (Afra Saraçoğlu) i Ferit (Mert Ramazan Demir) się rozstali! Para, która zdobyła serca widzów, nie jest już razem, a każdy z nich związał się z nowym partnerem. To dramatyczne rozstanie wprowadziło do serialu nową dynamikę, która z pewnością zaskoczyła wielu fanów.

Seyran znalazła szczęście u boku Sinana i w premierowym odcinku 3. sezonu sama mu się oświadcza!

Właściwie byłam już martwa, ale przy Tobie narodziłam się na nowo. Pokazałeś mi prawdziwą mnie. Wyjdziesz za mnie? - tak Seyran zaproponuje małżeństwo swojemu nowemu ukochanemu w 1. odcinku 3. sezonu "Złotego chłopaka".

Co słychać u Ferita? Złoty chłopak nabrał nieco dystansu a miejsce Seyran w jego życiu zajęła teraz Diyara. W wątku Orhana także sporo się wydarzyło – wkrótce ponownie zostanie ojcem!

W nowym odcinku 3. sezonu Ferit i Seyran, po dwóch latach przerwy, spotkali się na ślubie Suny i Abidina.

Gdzie są Halis i Asuman? Co się z nimi stało?

W fabule premierowego odcinka zabrakło dwóch istotnych postaci, dziadka Ferita, Halisa Korhana oraz Asuman, a to wzbudziło niepokój wśród fanów i na nowo ruszyła lawina spekulacji. Uspokajamy jednak, że zarówno Çetin Tekindor, jak i Öznur Serçeler mają powrócić na ekran w kolejnych odcinkach.

74. odcinek serialu "Yalı Çapkını" wzbudził mieszane uczucia wśród widzów w Turcji. W galerii zdradzamy, co jeszcze wydarzyło się w 1. odcinku 3. sezonu tureckiego serialu. Co słychać u Esme i Kazima? Czy Ifakat nadal mieszka w rezydencji Korhanów? Jak będzie wyglądać pierwsze spotkanie Ferita i Seyran po dwóch latach przerwy?

Dowiedz się wszystkiego w galerii ZDJĘĆ!

O czym jest Złoty chłopak?

Serial "Złoty chłopak" to jeden z największych tureckich hitów ostatnich lat. Fabuła koncentruje się na losach majętnej rodziny Korhan, na której czele stoi Halis (w tej roli Cetin Tekindor). Gdy z Ameryki wraca jego młodszy wnuk – Ferit, Halis postanawia jak najszybciej go ożenić, gdyż chłopak zachowuje się nieodpowiedzialnie i powinien jak najszybciej dorosnąć. Wieść ta dociera do Kazima, który widzi w tym szansę na wzbogacenie się jego i i jego pięknych córek – Suny i Seyran. Ifakat wybiera dla syna Sunę, ale ten wcześniej przypadkowo spotyka Seyran i to właśnie ją postanawia poślubić…

Drugi sezon serialu "Złoty chłopak" rozpoczął się od dramatycznych zdarzeń. Ferit trafił w ciężkim stanie do szpitala, a jego życie było przez moment zagrożone. On i Seyran wzięli drugi ślub, ale ich szczęście trwało zaledwie krótką chwilę, bo pojawiła się Pelin, która oznajmiła, że jest w ciąży z Feritem.

W 3. sezonie "Złotego chłopaka" nastąpił dwuletni przeskok w czasie. Seyran i Ferit nie są już razem i mają już nowych partnerów. Jak potoczą się ich losy?

Złoty chłopak – obsada

Mert Ramazan Demir, czyli serialowy bawidamek, Ferit

Afra Saraçoglu jako serialowa Seyran

Çetin Tekindor, czyli serialowy Halis Korhan, dziadek Ferita

Gülçin Santircioglu jako Ifakat Korhan

Emre Altug jako Orhan Korhan

Beril Pozam serialowa Suna, siostra Seyran

Gözde Kansu jako serialowa Gülgün Korhan

Öznur Serçeler, czyli serialowa Asuman

Diren Polatogullari jako Kazim Sanli

Buçe Buse Kahraman jako Pelin, jedna z dziewczyn Ferita