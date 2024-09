Złoty chłopak. Suna i Abidin wzięli ślub w 3. sezonie! Tak wyglądała uroczystość

Nieoczekiwane spotkanie na weselu sprawia, że ​​uczucia pomiędzy Ferit i Seyran zaczynają odżywać. Choć Seyran stara się pokazać jaka jest teraz szczęśliwa, nie do końca jej to wychodzi, a Feritowi nie jest łatwo to zaakceptować. Sinan postrzega Ferita jako zagrożenie i zaczyna być agresywny w stosunku do Seyran. Suna podejmuje się niebezpiecznego przedsięwzięcie i próbuje zapobiec ujawnieniu wielkiego sekretu swojego świeżo upieczonego męża… - to opis tego odcinka serialu "Złoty chłopak ".