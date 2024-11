Złoty chłopak. Tak wyglądał ślub Ferita i Diyary. Ceremonia została brutalnie przerwana!

Spis treści

Tak zaczął się 3. sezon "Złotego chłopaka"

Serial "Złoty chłopak" wrócił na turecką antenę z nowymi odcinkami we wrześniu 2024 r. W 3. sezonie sprawy jeszcze mocniej się skomplikowały. Seyran poślubiła Sinana, którego poznała podczas leczenia w klinice, a Ferit związał się z Diyarą.

Niedługo po zaślubinach, dziewczyna zdała sobie jednak sprawę, że Sinan nie jest jej pisany i postanowiła się rozwieść. W tym samym czasie Ferit zasiadał już do ślubnego stołu z Diyarą!

Czytaj więcej: Złoty chłopak. Tak zaczyna się 3. sezon. Co dalej z Seyran i Feritem?

Ferit i Diyara z serialu "Złoty chłopak" wzięli ślub?

Ferit w 3. sezonie "Złotego chłopaka" znalazł się na rozdrożu. Z jednej strony Seyran, która ruszyła naprzód, zostawiając przeszłość daleko w tyle, z drugiej tlące się w nim uczucie do byłej żony, którego nie była w stanie przyćmić piękna Diyara.

Młody Korhan zgodził się na zaręczyny, a rodzina Diyary zaczęła naciskać na ślub. I to się w końcu stało. W jednym z najnowszych odcinków serialu "Złoty chłopak", Ferit i Diyara stanęli na ślubnym kobiercu, ale czy wszystko przebiegło zgodnie z planem?

i Autor: materiały promocyjne Star TV, serial Złoty chłopak (Yalı Çapkını)

Dramatyczne wieści o Seyran przerwały ślub Ferita z Diyarą

Na chwilę przed rozpoczęciem ceremonii, ciotka Ifakat odebrała niepokojący telefon.

- Abidin stoi przed bramą, chce tu wejść, sprzeciwia się ochroniarzom – poinformowała zebranych.

Ferit od razu ruszył sprawdzić, co się dzieje i gdy stanął oko w oko z Abidinem usłyszał, że Seyran grozi niebezpieczeństwo!

Sinan zostawił list pożegnalny. Chce to zrobić i zabrać ze sobą Seyran – wyjaśnił przerażony Abidin.

Co wydarzyło się dalej? Zobacz zdjęcia ze ślubu Sinana i Diyary w galerii. Tam też zdradzamy, co spotkało Seyran!

O czym jest Złoty chłopak?

Serial "Złoty chłopak" to jeden z największych tureckich hitów ostatnich lat. Fabuła koncentruje się na losach majętnej rodziny Korhan, na której czele stoi Halis (w tej roli Cetin Tekindor). Gdy z Ameryki wraca jego młodszy wnuk – Ferit, Halis postanawia jak najszybciej go ożenić, gdyż chłopak zachowuje się nieodpowiedzialnie i powinien jak najszybciej dorosnąć. Wieść ta dociera do Kazima, który widzi w tym szansę na wzbogacenie się jego i i jego pięknych córek – Suny i Seyran. Ifakat wybiera dla syna Sunę, ale ten wcześniej przypadkowo spotyka Seyran i to właśnie ją postanawia poślubić…

Drugi sezon serialu "Złoty chłopak" rozpoczął się od dramatycznych zdarzeń. Ferit trafił w ciężkim stanie do szpitala, a jego życie było przez moment zagrożone. On i Seyran wzięli drugi ślub, ale ich szczęście trwało zaledwie krótką chwilę, bo pojawiła się Pelin, która oznajmiła, że jest w ciąży z Feritem.

W 3. sezonie "Złotego chłopaka" nastąpił dwuletni przeskok w czasie. Seyran i Ferit nie są już razem i mają już nowych partnerów. Jak potoczą się ich losy?

Zobacz: Złoty chłopak. Kiedy w Polsce 3. sezon? Czy TVP planuje emisję nowych odcinków serialu?

Złoty chłopak – obsada

Mert Ramazan Demir, czyli serialowy bawidamek, FeritAfra Saraçoglu jako serialowa SeyranÇetin Tekindor, czyli serialowy Halis Korhan, dziadek FeritaGülçin Santircioglu jako Ifakat KorhanEmre Altug jako Orhan KorhanBeril Pozam serialowa Suna, siostra SeyranGözde Kansu jako serialowa Gülgün KorhanÖznur Serçeler, czyli serialowa AsumanDiren Polatogullari jako Kazim SanliBuçe Buse Kahraman jako Pelin, jedna z dziewczyn Ferita