Złoty chłopak. Seyran umrze w 3. sezonie? Sinan zdecyduje się na przerażający krok!

Tureckie seriale

Złoty chłopak. Seyran umrze w 3. sezonie? Sinan nie da jej rozwodu i zdecyduje się na przerażający krok!

W 3. sezonie serialu "Złoty chłopak" dojdzie do dramatycznych wydarzeń, które zmienią życie Seyran na zawsze. Po wielu przejściach dziewczyna zdecyduje się na rozwód z Sinanem, ale on nie przyjmie tej decyzji z godnością i uknuje mroczny plan! Pod pretekstem pojednania zaprosi Seyran na ostatnią wspólną kolację, która okaże się makabryczną pułapką! "Jeśli nie będziemy żyć razem, to nie będziemy żyć wcale" – powie w kulminacyjnym momencie. Co się wydarzy?