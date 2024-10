Złoty chłopak powróci do TVP? Kiedy zobaczymy 3. sezon w Polsce?

Spis treści

3. sezon "Złotego chłopaka" już w Turcji. Czy będzie w Polsce?

Serial "Złoty chłopak" o Fericie i Seyran zdobył ogromną popularność w Polsce. W Turcji 3. sezon jest emitowany od września 2024 r., ale w Polsce po finale 2. sezonu została ogłoszona długa przerwa.

Miejsce "Złotego chłopaka" w ramówce TVP zajęła inna turecka produkcja. Chodzi o serial "Rüzgârlı Tepe", czyli "Wichrowe wzgórze". Teraz wszyscy zastanawiają się, co planuje TVP i czy "Złoty chłopak" powróci na antenę z nowymi odcinkami.

"Złoty chłopak". Kiedy TVP pokaże 3. sezon?

Czy TVP zdecyduje się wyemitować 3. sezonu serialu "Złoty chłopak"? Na razie nie ma oficjalnych informacji na temat daty premiery 3. sezonu "Yalı Çapkını" w Polsce, jednak biorąc pod uwagę popularność serialu, można przypuszczać, że TVP nie zrezygnuje tak po prostu z emisji nowych odcinków.

Możemy spodziewać się, że 3. sezon "Złotego chłopaka" pojawi się na antenie TVP w nowym sezonie ramówkowym. Warto więc śledzić informacje od nadawcy, aby nie przegapić żadnych nowinek dotyczących premiery.

TVP musi poczekać, aż Turcy wyprodukują odpowiednią liczbę odcinków i przygotują je do europejskiej sprzedaży - tu czas antenowy jest znacznie krótszy. Nie jest tajemnicą, że długie, ponad godzinne odcinki dzielone są na krótsze epizody i dopiero w takiej formie trafiają na europejski rynek.

Naszym zdaniem, powrót "Złotego chłopaka" do TVP będzie możliwy najwcześniej w pierwszym kwartale 2025 roku.

Gdzie obejrzeć "Złoty chłopak"?

Pierwsze odcinki 3. sezonu zapowiadają jeszcze więcej emocji i zwrotów akcji w życiu Seyran i Ferita. Serial "Złoty chłopak" można oglądać za darmo na YouTube. Sprawdziliśmy i odtwarzacz na stronie telewizji tureckiej Star TV działa w Polsce bez zarzutu. Tam również można oglądać premierowe odcinki 3. sezonu "Złotego chłopaka".

O czym jest Złoty chłopak?

Serial "Złoty chłopak" to jeden z największych tureckich hitów ostatnich lat. Fabuła koncentruje się na losach majętnej rodziny Korhan, na której czele stoi Halis (w tej roli Cetin Tekindor). Gdy z Ameryki wraca jego młodszy wnuk – Ferit, Halis postanawia jak najszybciej go ożenić, gdyż chłopak zachowuje się nieodpowiedzialnie i powinien jak najszybciej dorosnąć. Wieść ta dociera do Kazima, który widzi w tym szansę na wzbogacenie się jego i i jego pięknych córek – Suny i Seyran. Ifakat wybiera dla syna Sunę, ale ten wcześniej przypadkowo spotyka Seyran i to właśnie ją postanawia poślubić…

Drugi sezon serialu "Złoty chłopak" rozpoczął się od dramatycznych zdarzeń. Ferit trafił w ciężkim stanie do szpitala, a jego życie było przez moment zagrożone. On i Seyran wzięli drugi ślub, ale ich szczęście trwało zaledwie krótką chwilę, bo pojawiła się Pelin, która oznajmiła, że jest w ciąży z Feritem.

W 3. sezonie "Złotego chłopaka" nastąpił dwuletni przeskok w czasie. Seyran i Ferit nie są już razem i mają już nowych partnerów. Jak potoczą się ich losy?