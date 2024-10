Złoty chłopak. Nowy sezon, nowa Seyran! Zobacz jej zaskakującą metamorfozę

Spis treści

Metamorfoza Seyran w 3. sezonie serialu "Złoty chłopak"

W trzecim sezonie serialu "Złoty chłopak" Seyran, grana przez Afrę Saraçoğlu, zaskoczyła widzów zupełnie nową fryzurą. Postać, która w poprzednich seriach tej tureckiej telenoweli była kojarzona z długimi, falowanymi włosami, przeszła metamorfozę i teraz nosi krótką fryzurę, co wywołało poruszenie wśród fanów.

Zmiana wizerunku Seyran – symbol nowego początku?

Długie włosy Seyran były jej charakterystycznym znakiem - podkreślały delikatność oraz młodzieńczość tej postaci. Widzowie pokochali ten subtelny, kobiecy styl Afry Saraçoğlu, ale nowy sezon "Złotego chłopaka" przyniósł nie tylko zmianę w jej wyglądzie, ale również w osobowości jej serialowej bohaterki.

Przypominamy, że końcówka 2. sezonu "Złotego chłopaka" była dla niej dramatyczna. Seyran dowiedziała się, że jest śmiertelnie chora i zostało jej niewiele czasu. Wiadomo, że udała się do kliniki i została wyleczona - tak przynajmniej "po łebkach" pokazano to na początku 3. sezonu "Yalı Çapkını", w którym nastąpił dwuletni przeskok w czasie.

W obliczu śmierci człowiek staje się kimś innym - mówi Seyran w premierowym odcinku 3. sezonu.

Czy krótka fryzura to skutek chemioterapii? Tego nie wiadomo. Naszym zdaniem, twórcy nowych odcinków "Złotego chłopaka" chcieli w ten sposób podkreślić wewnętrzną przemianę Seyran, która po trudnych doświadczeniach z poprzednich sezonów postanowiła odciąć się od przeszłości i rozpocząć nowy rozdział w swoim życiu, z nowym ukochanym Sinanem.

Nowa fryzura może także odzwierciedlać dążenie Seyran do większej niezależności i siły. Dziewczyna przez długi czas była uwikłana w skomplikowane relacje, teraz może pokazać, że dojrzewa, staje się bardziej pewna siebie i gotowa na nowe wyzwania. Krótkie włosy często kojarzone są z odwagą i pewnością siebie, co idealnie wpisuje się w nowe podejście Seyran do życia.

Nowa fryzura Seyran w 3. sezonie "Złotego chłopaka" to stylowy bob, który doskonale komponuje się z bardziej wyrazistymi stylizacjami.

Zobaczcie w galerii ZDJĘĆ, jak dziś wygląda Seyran z serialu "Złoty chłopak".

O czym jest Złoty chłopak?

Serial "Złoty chłopak" to jeden z największych tureckich hitów ostatnich lat. Fabuła koncentruje się na losach majętnej rodziny Korhan, na której czele stoi Halis (w tej roli Cetin Tekindor). Gdy z Ameryki wraca jego młodszy wnuk – Ferit, Halis postanawia jak najszybciej go ożenić, gdyż chłopak zachowuje się nieodpowiedzialnie i powinien jak najszybciej dorosnąć. Wieść ta dociera do Kazima, który widzi w tym szansę na wzbogacenie się jego i i jego pięknych córek – Suny i Seyran. Ifakat wybiera dla syna Sunę, ale ten wcześniej przypadkowo spotyka Seyran i to właśnie ją postanawia poślubić…

Drugi sezon serialu "Złoty chłopak" rozpoczął się od dramatycznych zdarzeń. Ferit trafił w ciężkim stanie do szpitala, a jego życie było przez moment zagrożone. On i Seyran wzięli drugi ślub, ale ich szczęście trwało zaledwie krótką chwilę, bo pojawiła się Pelin, która oznajmiła, że jest w ciąży z Feritem.

W 3. sezonie "Złotego chłopaka" nastąpił dwuletni przeskok w czasie. Seyran i Ferit nie są już razem i mają już nowych partnerów. Jak potoczą się ich losy?

Złoty chłopak – obsada

Mert Ramazan Demir, czyli serialowy bawidamek, Ferit

Afra Saraçoglu jako serialowa Seyran

Çetin Tekindor, czyli serialowy Halis Korhan, dziadek Ferita

Gülçin Santircioglu jako Ifakat Korhan

Emre Altug jako Orhan Korhan

Beril Pozam serialowa Suna, siostra Seyran

Gözde Kansu jako serialowa Gülgün Korhan

Öznur Serçeler, czyli serialowa Asuman

Diren Polatogullari jako Kazim Sanli

Buçe Buse Kahraman jako Pelin, jedna z dziewczyn Ferita