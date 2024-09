Już wiadomo, jak się kończy Złoty chłopak! Wielka tragedia wstrząśnie wszystkimi

Spis treści

"Złoty chłopak" ostatni odcinek. Kiedy koniec 2. sezonu?

Serial "Złoty chłopak" (tytuł oryginalny "Yalı Çapkını") zyskał ogromną popularność, przyciągając przed ekrany rzesze widzów swoją wciągającą fabułą i pełnymi emocji zwrotami akcji. Drugi sezon dobiegł właśnie końca w Turcji, a finałowy odcinek wstrząsnął fanami. My nie możemy się otrząsnąć po tak mocnym zakończeniu.

Finał 2. sezonu "Złotego chłopaka", o którym opowiadamy w tym artykule i w galerii, zobaczyć będzie można na antenie TVP dopiero za jakiś czas. To z powodu przerwy w emisji tureckich hitów w związku transmisjami Mistrzostw Europy w piłce nożnej (Euro 2024) oraz Letnich Igrzysk Olimpijskich.

Co wydarzyło się w ostatnim odcinku Złoty chłopak?

Ostatni odcinek 2. sezonu "Złotego chłopaka" przyniósł wiele emocji i zwrotów akcji. Finałowy epizod, na który wszyscy czekali z niecierpliwością, zaskoczył i poruszył widzów w Turcji. Zmagająca się z chorobą Seyran, upadnie bez tchu na podłogę, a to wywoła rozpaczliwy krzyk Ferita. Czy Seyran umrze? To pytanie będzie wisieć w powietrzu co najmniej do września 2024 r., bo właśnie wtedy turecka telenowela ma powrócić na ekrany z nowymi odcinkami.

Złoty chłopak. Czy Seyran nie żyje?

Jak już informowaliśmy, w ostatnich odcinkach serialu "Złoty chłopak" dowiemy się, że Seyran zostało już niewielu czasu. Lekarze wykryją u niej tajemniczą chorobę, która wyniszcza ją od środka. Seyran będzie ukrywać ten fakt przed bliskimi, ale szokująca prawda i tak wyjdzie na jaw. Na ekranie ponownie zawitają Tarik i Seter, czyli okrutni bracia, którzy już nieźle namącili w życiu sióstr.

Finałowa scena 2. sezonu "Złotego chłopaka" przedstawia Ferita w stanie absolutnej rozpaczy. Seyran nagle upadnie i dopiero wtedy Suna poinformuje Ferita o chorobie swojej siostry. Jego krzyk rozlegnie się po całej rezydencji.

Seyran nie oddycha, pomóżcie mi, zadzwońcie po karetkę! - będzie krzyczał Ferit.

Scena ta jest oczywistym nawiązaniem do finału 1. sezonu "Złotego chłopaka". Wtedy to jednak Seyran trzymała umierającego Ferita w swoich objęciach. Teraz role się odwróciły.

Wzruszająca i pełna napięcia scena pozostawi widzów w niepewności co do losu Seyran. Czy to naprawdę jej koniec?

Aby poznać wszystkie szczegóły dotyczące ostatniego odcinka 2. sezonu "Złotego chłopaka", koniecznie zajrzyjcie do naszej GALERII ZDJĘĆ. Zdradzamy tam kluczowe momenty, które prowadzą do tego dramatycznego finału. Co będzie dalej z Seyran?

Kiedy 3. sezon serialu Złoty chłopak?

Serial "Złoty chłopak" będzie miał wakacyjną przerwę. Co prawda aktorzy rozpoczną niebawem pracę na planie 3. sezonu, ale premiera nowych odcinków zapowiedziana jest dopiero na wrzesień 2024r. Warto wspomnieć, że widzów w Polsce również czeka przerwa w emisji.

Złoty chłopak – obsada

W 3. sezonie serialu "Złoty chłopak" nie zobaczymy już Buçe Buse Kahraman, czyli serialowej Pelin. Wiadomo, że zabraknie także jej serialowego wujka, czyli Sehmuza (Turgut Tunçalp). Do obsady "Yalı Çapkını" dołączyła nowa aktorka Türkü Su Demirel, która wcieli się w Serpilę, siostrzenicę İfakat.

Mert Ramazan Demir, czyli serialowy bawidamek, Ferit

Afra Saraçoglu jako serialowa Seyran

Çetin Tekindor, czyli serialowy Halis Korhan, dziadek Ferita

Gülçin Santircioglu jako Ifakat Korhan

Emre Altug jako Orhan Korhan

Beril Pozam serialowa Suna, siostra Seyran

Gözde Kansu jako serialowa Gülgün Korhan

Öznur Serçeler, czyli serialowa Asuman

Diren Polatogullari jako Kazim Sanli