Złoty chłopak. Tak będą wyglądać zaręczyny Ferita z Diyarą! Smutne, co zrobi Seyran

Spis treści

Złoty chłopak. Ferit oświadczyć się Diyarze! Co będzie z Seyran?

Seyran wzięła cichy ślub z Sinanem, o czym już informowaliśmy, ale Ferit także zdecyduje się na zaskakujący krok w 3. sezonie serialu "Złoty chłopak".

Choć wielu fanów liczyło na to, że Seyran i Ferit (SeyFer) jeszcze raz spróbują naprawić swoją relację, rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Młody Korhan oświadczył się Diyarze w najnowszym odcinku 3. serii "Yalı Çapkını".

Tak będą wyglądać zaręczyny Ferita z Diyarą w 3. sezonie "Złotego chłopaka"

Miłośnicy serialu "Złoty chłopak" muszą przygotować się na emocjonalny rollercoaster. Po rozczarowujących dla wielu wydarzeniach, m.in. ślubie Seyran z Sinanem, Ferit, nie mogąc znieść myśli o utracie Seyran, także postanowił rozpocząć nowe życie u boku Diyary, kobiety, która od dłuższego czasu okazuje mu wsparcie i zrozumienie.

W najnowszym odcinku widzowie byli świadkami przyjęcia zaręczynowego tych dwoje, które rozpoczęło się w willi Korhanów. To pierwszy raz, kiedy obie rodziny mogły się poznać. Uroczystość została jednak w pewnym momencie przerwana przez… Kazima, który podglądał to, co dzieje się u Korhanów i został przyłapany na gorącym uczynku!

Rozmowa Ferita i Seyran przed jego zaręczynami z Diyarą

Następnego dnia wszyscy spotkali się w domu rodzinnym Diyary. Ferit dotarł na miejsce jako ostatni, bo spotkał się z Seyran, która najpierw sama wyszła za mąż, a teraz nie może znieść, że jej były mąż też chce ułożyć sobie życie!

Nieco wcześniej dziewczyna poprosiła Ferita, aby się nie żenił, ale podczas kolejnego spotkania w pracowni przeprosiła za te słowa, znowu robiąc mu mętlik w głowie.

- To miejsce jest dla mnie dobre, jestem tu bardzo spokojna. Czy mogę też tu rysować? To, co razem rysujemy, jest o wiele piękniejsze. Ty też to widzisz – zapytała Seyran, ale Ferit odmówił.

- Nie mogę, przykro mi. Obiecałem Diyarze, że nie będę się z Tobą spotykał. Nie ma, innego wyjścia, inaczej nie wyszłaby za mnie. Jesteś teraz żoną innego mężczyzny. Ja też próbuję poślubić inną kobietę. Nie mogą znieść widoku nas razem. Pamiętam, że nie mogłem znieść nawet Yusufa, a nie byłem wtedy aż tak w Tobie zakochany. – wyznał.

Czy Ferit rzeczywiście odnajdzie szczęście u boku Diyary, a może jego serce wciąż bije dla Seyran i jeszcze do siebie wrócą? Wielbiciele SeyFer mogą czuć teraz rozczarowanie, jednak losy Ferita i Seyran wciąż nie są do końca przesądzone.

Coś nam mówi, że zaręczyny Diyary i Ferita to zaledwie początek nowej, nieprzewidywalnej historii.

Zobacz w naszej galerii ZDJĘĆ, jak wyglądało przyjęcie zaręczynowe Ferita i Diyary!

O czym jest Złoty chłopak?

Serial "Złoty chłopak" to jeden z największych tureckich hitów ostatnich lat. Fabuła koncentruje się na losach majętnej rodziny Korhan, na której czele stoi Halis (w tej roli Cetin Tekindor). Gdy z Ameryki wraca jego młodszy wnuk – Ferit, Halis postanawia jak najszybciej go ożenić, gdyż chłopak zachowuje się nieodpowiedzialnie i powinien jak najszybciej dorosnąć. Wieść ta dociera do Kazima, który widzi w tym szansę na wzbogacenie się jego i i jego pięknych córek – Suny i Seyran. Ifakat wybiera dla syna Sunę, ale ten wcześniej przypadkowo spotyka Seyran i to właśnie ją postanawia poślubić…

Drugi sezon serialu "Złoty chłopak" rozpoczął się od dramatycznych zdarzeń. Ferit trafił w ciężkim stanie do szpitala, a jego życie było przez moment zagrożone. On i Seyran wzięli drugi ślub, ale ich szczęście trwało zaledwie krótką chwilę, bo pojawiła się Pelin, która oznajmiła, że jest w ciąży z Feritem.

W 3. sezonie "Złotego chłopaka" nastąpił dwuletni przeskok w czasie. Seyran i Ferit nie są już razem i mają już nowych partnerów. Jak potoczą się ich losy?

Złoty chłopak – obsada

Mert Ramazan Demir, czyli serialowy bawidamek, Ferit

Afra Saraçoglu jako serialowa Seyran

Çetin Tekindor, czyli serialowy Halis Korhan, dziadek Ferita

Gülçin Santircioglu jako Ifakat Korhan

Emre Altug jako Orhan Korhan

Beril Pozam serialowa Suna, siostra Seyran

Gözde Kansu jako serialowa Gülgün Korhan

Öznur Serçeler, czyli serialowa Asuman

Diren Polatogullari jako Kazim Sanli

Buçe Buse Kahraman jako Pelin, jedna z dziewczyn Ferita