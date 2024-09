Nowa tajemnica w serialu "Złoty chłopak". Prawda o Abidinie wstrząśnie widzami!

Spis treści

Czy Abidin jest spokrewniony z Feritem? Nowa tajemnica w "Złotym chłopaku"

Widzowie oglądający nowe odcinki 3. sezonu "Złotego chłopaka" nie mogą narzekać na brak emocji. Najnowsze wydarzenia w serialu wywołały ogromne poruszenie – w sieci krążą spekulacje wokół Abidina, który może być członkiem rodziny Korhanów! Czy świeżo upieczony mąż Suny jest spokrewniony z Feritem Korhanem?

Tajemnicza przeszłość Abidina – kim naprawdę jest?

Abidin (w tej roli Ersin Arıcı) do tej pory wydawał się postacią bez większych tajemnic - ochroniarz i najbliższy przyjaciel Ferita występuje w tureckim serialu od samego początku. Wspiera młodego Korhana i darzy uczuciem siostrę jego ukochanej Seyran, czyli Sunę.

Tych dwoje w 2. odcinku 3. sezonu "Złotego chłopaka" wreszcie stanęło na ślubnym kobiercu. Suna i Abidin wzięli ślub, ale zaraz po ślubie pokazano w serialu scenę, która wywołała ogromne poruszenie wśród fanów tej produkcji.

Suna spotkała się z mężczyzną o imieniu Şevki, a on zaczął ją szantażować!

Albo jutro dasz mi pieniądze, albo Abidin pozna całą prawdę – ostrzegł ją tajemniczy mężczyzna.

Później Suna poprosiła swoją siostrę o pieniądze i zdecydowała się zapłacić szantażyście. "Te pieniądze na razie mi wystarczą. Abidin będzie cię przeklinał, kiedy dowie się, że jest Korhanem" - powie mężczyzna.

Złoty chłopak. Kto jest matką Abidina? Czy Abidin i Ferit są braćmi?

Pochodzenie Abidina owiane było do tej pory tajemnicą, ale teraz spekulacji nie brakuje. Widzowie "Yalı Çapkını" sugerują, że Abidin może być synem Halisa i Hattuc, ale to wydaje nam się najmniej prawdopodobne. Przypuszczamy, że Abidin może być wnukiem Halisa Korhana, ale czy te informacje wkrótce się potwierdzą?

Suna jest świadoma tajemnicy, ale z jakiegoś powodu decyduje się ukrywać prawdę. Czy stara się chronić Abidina, a może ukrywa coś znacznie większego? Widzowie zastanawiają się, co skłania ją do milczenia i czy ta decyzja nie przysporzy jej problemów w przyszłości.

Jak Abidin dowie się, że jest Korhanem? Choć spekulacji nie brakuje, pewne jest jedno – na rozwiązanie tej zagadki przyjdzie nam jeszcze poczekać. Twórcy serialu "Złoty chłopak" umiejętnie dawkują informacje, budując napięcie i trzymając widzów w niepewności.

Jeżeli Abidin rzeczywiście jest spokrewniony z Feritem Korhanem, będzie to miało gigantyczne konsekwencje nie tylko dla jego relacji z Feritem, ale także dla całej rodziny Korhanów.

O czym jest Złoty chłopak?

Serial "Złoty chłopak" to jeden z największych tureckich hitów ostatnich lat. Fabuła koncentruje się na losach majętnej rodziny Korhan, na której czele stoi Halis (w tej roli Cetin Tekindor). Gdy z Ameryki wraca jego młodszy wnuk – Ferit, Halis postanawia jak najszybciej go ożenić, gdyż chłopak zachowuje się nieodpowiedzialnie i powinien jak najszybciej dorosnąć. Wieść ta dociera do Kazima, który widzi w tym szansę na wzbogacenie się jego i i jego pięknych córek – Suny i Seyran. Ifakat wybiera dla syna Sunę, ale ten wcześniej przypadkowo spotyka Seyran i to właśnie ją postanawia poślubić…

Drugi sezon serialu "Złoty chłopak" rozpoczął się od dramatycznych zdarzeń. Ferit trafił w ciężkim stanie do szpitala, a jego życie było przez moment zagrożone. On i Seyran wzięli drugi ślub, ale ich szczęście trwało zaledwie krótką chwilę, bo pojawiła się Pelin, która oznajmiła, że jest w ciąży z Feritem.

W 3. sezonie "Złotego chłopaka" nastąpił dwuletni przeskok w czasie. Seyran i Ferit nie są już razem i mają już nowych partnerów. Jak potoczą się ich losy?

Złoty chłopak – obsada

Mert Ramazan Demir, czyli serialowy bawidamek, Ferit

Afra Saraçoglu jako serialowa Seyran

Çetin Tekindor, czyli serialowy Halis Korhan, dziadek Ferita

Gülçin Santircioglu jako Ifakat Korhan

Emre Altug jako Orhan Korhan

Beril Pozam serialowa Suna, siostra Seyran

Gözde Kansu jako serialowa Gülgün Korhan

Öznur Serçeler, czyli serialowa Asuman

Diren Polatogullari jako Kazim Sanli

Buçe Buse Kahraman jako Pelin, jedna z dziewczyn Ferita