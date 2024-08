Złoty chłopak. Są nowe informacje o 3. sezonie! To było do przewidzenia?

Spis treści

Tak rozpocznie się 3. sezon Złotego chłopaka

Już informowaliśmy, że w 3. sezonie "Złotego chłopaka" zajdzie wiele zmian. Za scenariusz nowych odcinków odpowiada Zeynep Bonçe, która wcześniej pracowała przy takich serialach jak "Sefirin Kızı" ("Córka Ambasadora") oraz "Ateş Kuşları".

Z serialem już pożegnało się kilku bohaterów. W nowych odcinkach nie zobaczymy Pelin (Buçe Buse Kahraman) oraz Kayi (Taro Emir Tekin).

A to jeszcze nie wszystko. Turecka dziennikarka Birsen Altuntaş dotarła do informacji z której wynika, że ​​serial rozpocznie się kilkuletnim przeskokiem w czasie. W związku Seyran i Ferita ma nastąpić poważny kryzys – podają tajemniczo tureckie media.

Co to oznacza dla widzów?

Seyran urodzi dziecko, ale umrze w 3. sezonie Złotego chłopaka?

Spekulacji na temat nowych odcinków jest co niemiara. Pod koniec 2. sezonu okazało się, że Seyran jest śmiertelnie chora i zostało jej od 36 do 48 miesięcy życia. Wiemy już, że dziewczyna bardzo chce zostać matką, ale lekarze poinformowali ją, że leczenie nie będzie możliwe, jeśli zajdzie w ciążę.

Co więc może wydarzyć się w 3. sezonie "Złotego chłopaka" po kilkuletnim przeskoku w czasie? Oto nasze przypuszczenia.

Dowiemy się, że Seyran urodziła dziecko, ale umarła, a Afra Saraçoğlu odeszła z serialu.

Seyran przez dwa lata poddawała się leczeniu, ale kiedy to nie przynosiło pożądanego rezultatu, postanowiła zajść w ciążę. I tak po np. dwuletnim przeskoku czasowym, zobaczymy Seyran w ostatnim stadium choroby, a na dodatek w ciąży.

Seyran wyzdrowiała, ale jej relacja z Feritem wisi na włosku. Najpewniej pojawi się nowa postać, która po raz kolejny spróbuje ich rozdzielić.

Co myślisz o tych przypuszczeniach? Czy któreś z nich wydaje ci się prawdopodobne?

Data premiery 3. sezonu "Złotego chłopaka" w Turcji jest już znana. Zdjęcia do nowego sezonu rozpoczną się pod koniec sierpnia, a 1. odcinek ma pojawić się na antenie kanału Star TV w drugim tygodniu września - najpewniej w piątek, 13 września 2024 r. A kiedy nowe odcinki zobaczymy w Polsce?

Kiedy premiera 3. sezon serialu Złoty chłopak w Polsce?

Widzowie w Polsce muszą uzbroić się w cierpliwość. Jeśli TVP zdecyduje się nabyć prawa do emisji 3. sezonu "Złotego chłopaka", to i tak czeka nas długa przerwa w emisji.

TVP będzie musiała poczekać, aż Turcy wyprodukują odpowiednią liczbę odcinków, aby móc zachować u nas regularność codziennej emisji. Naszym zdaniem, powrót "Złotego chłopaka" do TVP będzie możliwy najwcześniej w pierwszym kwartale 2025 roku.

O czym jest Złoty chłopak?

Serial "Złoty chłopak" to jeden z największych tureckich hitów ostatnich lat. Fabuła koncentruje się na losach majętnej rodziny Korhan, na której czele stoi Halis (w tej roli Cetin Tekindor). Gdy z Ameryki wraca jego młodszy wnuk – Ferit, Halis postanawia jak najszybciej go ożenić, gdyż chłopak zachowuje się nieodpowiedzialnie i powinien jak najszybciej dorosnąć. Wieść ta dociera do Kazima, który widzi w tym szansę na wzbogacenie się jego i i jego pięknych córek – Suny i Seyran. Ifakat wybiera dla syna Sunę, ale ten wcześniej przypadkowo spotyka Seyran i to właśnie ją postanawia poślubić…

Drugi sezon serialu "Złoty chłopak" rozpoczął się od dramatycznych zdarzeń. Ferit trafił w ciężkim stanie do szpitala, a jego życie było przez moment zagrożone. On i Seyran wzięli drugi ślub, ale ich szczęście trwało zaledwie krótką chwilę, bo pojawiła się Pelin, która oznajmiła, że jest w ciąży z Feritem.

Złoty chłopak – obsada

Mert Ramazan Demir, czyli serialowy bawidamek, Ferit

Afra Saraçoglu jako serialowa Seyran

Çetin Tekindor, czyli serialowy Halis Korhan, dziadek Ferita

Gülçin Santircioglu jako Ifakat Korhan

Emre Altug jako Orhan Korhan

Beril Pozam serialowa Suna, siostra Seyran

Gözde Kansu jako serialowa Gülgün Korhan

Öznur Serçeler, czyli serialowa Asuman

Diren Polatogullari jako Kazim Sanli

Buçe Buse Kahraman jako Pelin, jedna z dziewczyn Ferita