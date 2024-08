Odchodzi z serialu Złoty chłopak! Co dalej z wątkiem Suny?

Dziedzictwo. Seher oszuka wszystkich! Ucieczka to jeszcze nie wszystko! Streszczenie 311. odcinka Emanet [10.07.2024]

Złoty chłopak - 3 sezon w Turcji wystartuje już we wrześniu

Nowy sezon "Złotego chłopaka" wzbudza ogromne zainteresowanie. Już wiadomo, że premierę 3. sezonu zaplanowano w Turcji na drugi tydzień września 2024 r.

Informowaliśmy już, że w nowych odcinkach zabraknie Buçe Buse Kahraman, która przez dwa sezony wcielała się w postać Pelin.

Zmian w ekipie Złotego chłopaka będzie jednak znacznie więcej. W serialu pojawi się nowa bohaterka Serpila, która namiesza w życiu Ifakat. Będą także duże zmiany w wątku Suny, czyli siostry Seyran.

Taro Emir Tekin odchodzi z serialu Złoty chłopak

Fani serialu "Złoty chłopak" (oryg. "Yalı Çapkını") nie mają powodów do radości. Raz, że serial będzie miał w Polsce długo przerwę i według naszych przewidywań (jeśli w ogóle powróci na antenę TVP) to będzie miało to miejsce najwcześniej w pierwszym kwartale 2025 roku.

Teraz okazało się, że popularna telenowela straci kolejnego bohatera. Niestety, w trzecim sezonie produkcji nie zobaczymy już aktora, który wcielał się w postać Kayi.

Taro Emir Tekin poinformował, że odchodzi z popularnej tureckiej telenoweli.

Moja misja w tym projekcie dobiegła końca. Już pożegnałem się ze "Złotym chłopakiem", ale to była dla mnie niezwykła przygoda…. Myślę, że wypełniłem swoją misję – powiedział.

Złoty chłopak. Koniec wątku Kayi. Z kim będzie Suna?

Na razie nie wiadomo, jak zakończy się wątek Kayi w serialu "Złoty chłopak". Przypuszczamy, że mąż Suny wróci do Londynu, ale co będzie z siostrą Seyran? Czy wyjedzie razem z nim?

O odejściu Beril Pozam nie ma na razie mowy. Aktorka dopiero co poślubiła swojego kolegę z planu Ersina Arıcıego, czyli serialowego Abidina.

Naszym zdaniem scenarzyści "Złotego chłopaka" będą chcieli ich teraz połączyć w parę na małym ekranie. Zwłaszcza, że ich bohaterowie mieli się ku sobie w 1. sezonie "Yalı Çapkını". Suna została jednak zmuszona przez ojca do małżeństwa z Saffetem, a Abidin nie mógł jej tego wybaczyć.

Czy scenarzyści znów pokierują ich ku sobie?O tym przekonamy się już niebawem!

O serialu "Złoty chłopak"

Fabuła serialu "Złoty chłopak" kręci się wokół losów majętnej rodziny Korhan, na której czele stoi Halis (w tej roli Cetin Tekindor). Gdy z Ameryki wraca jego młodszy wnuk – Ferit, Halis postanawia jak najszybciej go ożenić, gdyż chłopak zachowuje się nieodpowiedzialnie i wiedzie życie utracjusza. Misję znalezienia mu żony powierza synowej Ifakat.

Wieść ta dociera do Kazima, który widzi w tym szansę na wzbogacenie się jego i i jego pięknych córek – Suny i Seyran. Ifakat wybiera dla syna Sunę, ale ten wcześniej przypadkowo spotyka Seyran i to właśnie ją postanawia poślubić…

Złoty chłopak – obsada

Mert Ramazan Demir, czyli serialowy bawidamek, Ferit

Afra Saraçoglu jako serialowa Seyran

Çetin Tekindor, czyli serialowy Halis Korhan, dziadek Ferita

Gülçin Santircioglu jako Ifakat Korhan

Emre Altug jako Orhan Korhan

Beril Pozam serialowa Suna, siostra Seyran

Gözde Kansu jako serialowa Gülgün Korhan

Öznur Serçeler, czyli serialowa Asuman

Diren Polatogullari jako Kazim Sanli

Buçe Buse Kahraman jako Pelin, jedna z dziewczyn Ferita