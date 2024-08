Dziedzictwo. Seher oszuka wszystkich! Ucieczka to jeszcze nie wszystko! Streszczenie 311. odcinka Emanet [10.07.2024]

Złoty chłopak. Czy będzie 3. sezon?

"Złoty chłopak" (org. "Yalı Çapkını") to turecki serial który pokochali widzowie na całym świecie. W Polsce serial jest emitowany na antenie TVP, ale nieubłaganie zbliżamy się do dramatycznego finału 2. sezonu, a co będzie dalej?

Jedna z najbardziej dochodowych tureckich produkcji będzie miała swój ciąg dalszy, ale polscy widzowie muszą uzbroić się w cierpliwość, bo 3. sezon nie został jeszcze nakręcony w Turcji.

To dlatego po zakończeniu 2. sezonu "Złotego chłopaka", TVP rozpocznie emisję nowego tureckiego serialu. Chodzi o "Wichrowe wzgórze", czyli "Rüzgârlı Tepe".

Kiedy zobaczymy ciąg dalszy miłosnej historii Ferita (Mert Ramazan Demir) i Seyran (Afra Saraçoğlu)? Tego na razie nie wiadomo.

Złoty chłopak – jest data premiery 3. sezonu

W tureckich mediach pojawiły się już pierwsze i niepotwierdzone oficjalnie informacje o premierze 3. sezonu "Złotego chłopaka". Z przecieków wynika, że emisja 3. sezonu "Yalı Çapkını" w Turcji rozpocznie się już w drugim tygodniu września, a najpewniej w piątek, 13 września.

Co czeka Seyran i Ferita w nowych odcinkach? Czy Seyran wyzdrowieje? A może zajdzie w ciążę? Odpowiedzi na te pytania zaczniemy poznawać już we wrześniu 2024 r.

