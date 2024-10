Złoty chłopak. Nowa intrygantka w serialu! To ona będzie mieszać w 3. sezonie

Miłość i nadzieja. Bülent odkryje, co zrobiła Naciye! "Nie chcę cię więcej widzieć!". Streszczenie odcinka 63 Ask ve umut (29.10.2024)

Złoty chłopak. Tak będą wyglądać zaręczyny Ferita z Diyarą! Smutne, co zrobi Seyran - ZDJĘCIA

Miłość i nadzieja. Elif trafi do aresztu. W celi rozegra się dramat! Streszczenie odcinka 64 Ask ve umut (30.10.2024)

Miłość i nadzieja. Czy Elif wyjdzie z aresztu? Oto, co zrobi Kuzey! Streszczenie odcinka 65 Ask ve umut (31.10.2024)

Spis treści

W 3. sezonie "Złotego chłopaka" (oryg. "Yalı Çapkını") do obsady dołączyła nowa aktorka, a jej postać z pewnością namiesza w życiu głównych bohaterów. Poznajcie Serpilę, tajemniczą piękność, która pojawiła się na moment w finałowym odcinku 2. sezonu, wzbudzając wiele pytań i spekulacji wśród fanów.

Czytaj także: Złoty chłopak. Tak zaczyna się 3. sezon. Oto, czego dowiedzieliśmy się w 1. odcinku

Złoty chłopak. Kim jest Serpila?

Serpila, grana przez Türkü Su Demirel, to siostrzenica Ifakat, jednej z kluczowych postaci w serialu, prawej ręki Halisa Korhana. W finale 2. sezonu widzowie mieli okazję zobaczyć, jak Serpila stawia swoją ciotkę pod ścianą, grożąc ujawnieniem jej sekretów, jeśli ta nie zabierze jej do rezydencji Korhanów. Ta scena była zapowiedzią nadchodzących dramatów i intryg, które Serpila wprowadzi do fabuły w 3. sezonie serialu "Złoty chłopak".

- Albo jesteś tak głupia, albo masz pecha ciociu… Zawsze miałaś takiego pecha do mężczyzn? - mówi Serpila do Ifakat w ostatnim odcinku 2. sezonu "Złotego chłopaka".

- Nie wiem, co kombinujesz, ale jeśli ja przegram, to ty również – ostrzeże ją Ifakat.

Zobacz: Złoty chłopak. Ifakat jest w ciąży! Podejmie desperacką decyzję

Kim jest Türkü Su Demirel?

Türkü Su Demirel urodziła się w Izmirze w 1998 roku i dziś ma 26 lat. Młoda aktorka jest absolwentką Wydziału Architektury Uniwersytetu Kültür w Stambule, a jej kariera aktorska rozpoczęła od serialu "Muhteşem İkili" znanym w Polsce pod tytułem "Wspaniała Dwójka". To turecka wersja amerykańskiego hitu "Tango i Cash".

Türkü Su Demirel zagrała także w takich produkcjach jak:

"Marasli",

"Son Nefesime Kadar",

"Kader Oyunlari",

"Ömer".

Jej dołączenie do obsady "Złotego chłopaka" jest dużym wydarzeniem, które z pewnością doda nowej energii w serialu. Warto przypomnieć, że w nowych odcinkach nie zobaczymy już Buçe Buse Kahraman, która wcielała się w postać Pelin.

Sprawdź także: Złoty chłopak. Czy Abidin jest synem Halisa? Teraz już wszystko jasne! "Zrobił ze mnie psa dla swojego wnuka"

Co wydarzy się w 3. sezonie Złotego chłopaka?

Wszystko wskazuje na to, że Serpila będzie kluczową postacią w nadchodzącym sezonie. Jej wejście do rezydencji i tajemnicze zamiary wobec İfakat wprowadzą nowe napięcia i konflikty. Serpila, dzięki swojej przebiegłości i determinacji, będzie próbowała zdobyć przewagę, co z pewnością wpłynie na relacje między pozostałymi bohaterami. Wszystko nam mówi, że dziewczyna jest równie ambitna jak İfakat.

Zobaczcie w galerii ZDJĘĆ, jak na co dzień wygląda Türkü Su Demirel, czyli Serpila ze Złotego chłopaka.