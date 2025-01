Miłość i nadzieja. Kuzey posunie się daleko, by ujawnić prawdę. To, co zrobi, wstrząśnie wszystkimi! Streszczenie odcinka 130 Ask ve umut (12.02.2025)

Spis treści

Miłość i nadzieja. Ból po śmierci Elif odbije się na Kuzeyu

Jako pierwsi informowaliśmy, że Elif z serialu "Miłość i nadzieja" umrze. Ukochana Kuzeya zginie z rąk Suata, który śmiertelnie ją postrzeli w trakcie szarpaniny z Kuzeyem. Para nie zdąży stanąć na ślubnym kobiercu. Ta tragedia rozegra się na chwilę przed planowanym ślubem.

Śmierć Elif będzie dla prawnika wstrząsającym przeżyciem. Podobnie zresztą jak jej pogrzeb. Kuzey będzie tulił suknię ślubną na grobie Elif nie mogąc pogodzić się z tym, co się stało.

Rodzina będzie robiła wszystko, aby Kuzey się pozbierał i ruszył do przodu, ale to nie będzie takie proste. W głowie prawnika będą się kłębić wspomnienia o ukochanej, które doprowadzą go na skraj rozpaczy, a finalnie przyczynią się do wypadku!

Polecamy: To wydarzy się zaraz po śmierci Elif! Czy Handan trafi do więzienia?

i Autor: kadr z serialu "Ask ve umut" Kanal D/Focus Film, Youtube.com

Kuzey po śmierci Elif spowoduje wypadek!

Kuzey zmieni się nie do poznania. Z pełnego pasji i determinacji prawnika, stanie się wrakiem człowieka, całkowicie zatraconym w bólu i wspomnieniach o Elif.

Jego myśli będą krążyć wyłącznie wokół Elif, co odbije się na jego zachowaniu i zdolności do normalnego funkcjonowania. Na początku 2. sezonu serialu "Miłość i nadzieja" dojdzie do dramatycznego wypadku.

Kuzey pogrążony w myślach, nie zauważy zagrożenia na drodze i spowoduje wypadek! Jego samochód z impetem wypadnie z drogi i rozbije się, a Kuzey znajdzie się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. W tej krytycznej chwili los uśmiechnie się do niego w postaci Sili, która przypadkowo pojawi się na miejscu wypadku.

Zobacz także: Straszna śmierć w serialu Miłość i nadzieja. Ege nie zdoła jej uratować!

Dziewczyna widząc roztrzaskany samochód, od razu przystąpi do działania. Wyciągnie rannego Kuzeya z wraku i się nim zaopiekuje.

Sila zabierze Kuzeya do swojej chatki, a pod jej opieką prawnik powoli zacznie odzyskiwać zdrowie. Niestety, w trakcie wypadku, Kuzey zgubi telefon, więc rodzina nie będzie miała pojęcia gdzie jest i co się stało.

Dla Kuzeya będzie to początek drogi do powrotu do siebie, choć emocjonalne rany, które zadała mu śmierć Elif, pozostaną z nim na długo.

Zobaczcie w galerii ZDJĘĆ, jak pogrążony w żałobie Kuzey wsiądzie za kierownicę i spowoduje wypadek!