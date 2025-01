Barwy szczęścia, odcinek 3123: Józefina pozbędzie się Sofii? Po ślubie może już nie być dla niej miejsca w stadninie Rawiczów

Barwy szczęścia, odcinek 3115: Sebastian przejrzy Sonię! To dlatego związała się ze Stefaniakiem - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3123 - czwartek, 6.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Andrzej (Leon Charewicz) przejdzie do ataku i oświadczy się Józefinie. Na klęczkach – jedno kolano w przypadku takiej damy, jak ona, nie wystarczy. Rawiczowa zostanie zdobyta! A Dżo pobiegnie z pierścionkiem do jubilera, by sprawdzić, ile jest warta dla swojego narzeczonego.

Przyszłość Józefiny zacznie być ważna dla Cezarego w 3122. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3122 odcinku serialu „Barwy szczęścia" Cezary (Marcel Opaliński) nabierze podejrzeń, że Andrzej może nie być do końca szczery w swoich deklaracjach miłości do matki, przypieczętowanych przyjętymi przez nią oświadczynami. Czyżby Zastoja-Modelski tylko polował na jej majątek…? Ale Andrzej będzie w rozmowie z nim szedł w zaparte – kocha Józefinę i nigdy by jej nie oszukał.

W 3123 odcinku serialu „Barwy szczęścia" Sofia zacznie się martwić o swój los

W 3123 odcinku serialu „Barwy szczęścia" o zaręczynach Józefiny i Andrzeja dowiedzą się ich najbliżsi. Także Małgorzata (Adrianna Biedrzyńska) i Jerzy (Bronisław Wrocławski). Oni będą wprost zachwyceni takim obrotem spraw. Najbardziej Zwoleńska, która na wzór Rawiczowej uknuła intrygę polegającą na wpakowaniu Dżo w ramiona Zastoi-Modelskiego.

O decyzji Józefiny zmieniającej jej całe życie usłyszy również Sofia. Bojko jest uzależniona od niej finansowo i rzec można, logistycznie. Babcia jej synka zapewnia jej nie tylko dach nad głową - całkiem spory i piękny to dach – i pracę w stadninie, ale też opiekę na Czarkiem.

Dzięki temu może kontynuować studia doktoranckie. Sofia będzie podejrzewać, że po ślubie Rawiczowej wszystko się zmieni. Pewnie wprowadzi się Andrzej. A co stanie się z nią? Czy straci ukochaną pracę...?

Barwy szczęścia. Awantura o wesele Natalii i Cezarego! Rodzina Kasi zaatakuje Łukasza