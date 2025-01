Barwy szczęścia, odcinek 3113: Zapłakany Ksawery nie otrząśnie się po wizycie u Kasi w więzieniu! Będzie miał traumę do końca życia - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3113 - czwartek, 23.01.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3113 odcinku "Barwy szczęścia" nadejdzie ważny dzień, ponieważ stęskniony Ksawery w końcu będzie mógł zobaczyć się ze swoją matką. Przypomnijmy, że Kasia wciąż przebywa w areszcie w związku z nierozwiązaną sprawą zabójstwa Szymańskiego (Jacek Grondowy). Choć Sadowska sama uznała się za winną spowodowania śmierci sąsiada, sprawa zdaje się być dużo bardziej skomplikowana i zawiła. W areszcie z tego samego powodu przebywa również ukochany Kasi, Mariusz (Rafał Cieszyński), który podobnie, wziął na siebie winę za wypadek samochodowy.

Choć sprawa śmierci Szymańskiego będzie bardzo skomplikowana, dla Ksawerego będzie liczył się jedynie fakt, że w 3113 odcinku "Barwy szczęścia" w końcu będzie mógł zobaczyć i przytulić swoją mamę. Łukasz, który również pójdzie z nim na widzenie do Kasi ostrzeże go jednak, że wizyta w takim miejscu nie będzie wyglądać, jak każda inna. Chłopiec wyraźnie zasmuci się, gdy dowie się, że nie może przynieść mamie kwiatów, a co gorsza strażniczka może nie pozwolić mu przytulić się do mamy.

Dramatyczne spotkanie Kasi i Ksawerego w 3113 odcinku "Barwy szczęścia" w więzieniu!

Choć do spotkania matki z synem dojdzie w 3113 odcinku "Barwy szczęścia", Łukasz niemalże natychmiast tego pożałuje. Gdy ojciec Ksawcia zobaczy, jak bardzo spotkanie z Kasią odbiło się na jego psychice, w tej samej chwili będzie chciał cofnąć czas.

Ksawery zapłakany i roztrzęsiony do granic możliwości nie będzie mógł przeżyć widoku mamy w więzieniu, a co gorsza rozstania z nią, gdy nadejdzie czas zakończenia widzenia. Ksawery wpadnie w prawdziwy lament i Łukasz nie będzie w stanie na to patrzeć. Czy to wydarzenie wywoła w życiu Ksawerego traumę, z którą będzie musiał poradzić sobie w życiu dorosłym?

Zapłakany Łukasz w 3113 odcinku "Barw szczęścia" po wizycie w więzieniu zwątpi we wszystko

Łukasz jako kochający ojciec sam rozklei się w 3113 odcinku "Barwy szczęścia". Gdy Sadowski nie będzie już w towarzystwie swojego dziecka, puszczą wszystkie emocje i Łukasz zacznie płakać z bezsilności. Były mąż Kasi pożałuje wizyty w więzieniu oraz tego, że Ksawery będzie musiał się teraz z tym wszystkim jakoś uporać. Jak potoczą się dalsze losy zaaresztowanej Kasi? Czy Ksawery w końcu odzyska matkę? O tym przekonamy się już wkrótce.

Barwy szczęścia ZWIASTUN 3113 odcinka. Kasia w areszcie wreszcie zobaczy syna!