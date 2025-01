Barwy szczęścia, odcinek 3115: Ksawery zbuntuje się przeciwko Łukaszowi! Wyskoczy z szokującą propozycją po aresztowaniu Kasi

"Barwy szczęścia" odcinek 3115 - poniedziałek, 27.01.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3115 odcinku "Barw szczęścia" nadejdzie dzień wspólnego wyjazdu Kasi, Agnieszki i ich dzieci na Mazury, na który aresztowana Sadowska, z wiadomych względów, jednak nie będzie mogła się udać. Dlatego jej miejsce zajmie Łukasz, któremu po przejęciu opieki nie tylko nad Ksawerym, ale i gospodarstwem także aresztowanego Mariusz (Rafał Cieszyński), jak i próbami uwolnienia żony, przyda się odpoczynek. Tyle, że o takim rozwiązaniu nie będzie chciał nawet słyszeć Ksawery! W 3115 odcinku "Barw szczęścia" syn Sadowskich nie zgodzi się jechać z ojcem na wakacje, w momencie, gdy jego matka będzie przebywać w areszcie, co on już wystarczająco mocno przeżyje. Do tego stopnia, iż oświadczy mu, że nie zamierza nigdzie jechać tylko czekać na nią w Brzezinach!

- Zostaję - powie stanowczo Ksawery.

Łukaszowi uda się przekonać Ksawerego do wyjazdu w 3115 odcinku "Barw szczęścia"!

Ale Łukasz w 3115 odcinku "Barw szczęścia" tak łatwo nie odpuści i jak podaje swiatseriali.interia.pl zacznie przekonywać syna do wyjazdu. Sadowski uzna, ze i jemu przyda się odpoczynek, a na dodatek zapewni go, że jak tylko otrzymają informację, że Kasia opuściła areszt, to natychmiast zjawią się z powrotem. Jednak i to za bardzo nie podziała na chłopca. Ale ostatecznie w 3115 odcinku "Barw szczęścia" Ksawery zgodzi się wyjechać z ojcem, gdy dowie się, że bez zmian na Mazury mają jechać także dzieci Agnieszki, jak i sama ciocia! I dopiero ten fakt ostatecznie przekona chłopca!

Sadowski nie skupi się na synu, a na Agnieszce 3115 odcinku "Barw szczęścia"!

I choć pierwotnie w 3115 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz będzie myślami zarówno przy synu, jak i gospodarstwie Mariusza, którym pod jego nieobecność zajmą się seniorzy, Basia (Sławomira Łozińska) z Czesławem (Marian Jaskólski), to u boku Agnieszki szybko o tym zapomni! A to dlatego, że już w 3119 odcinku "Barw szczęścia" mocno zbliży się do siostry Kasi, z którą odkryje, że ma naprawdę wiele wspólnego. Łukasza i Agnieszkę połączą rozmowy o życiu i popełnionych błędach, a na dodatek mocno ich ze sobą scalą! Do tego stopnia, że Sadowski już zapomni o bożym świecie i całą uwagę poświęci wyłącznie nowej ukochanej!