Barwy szczęścia, odcinek 3113: Tragiczny finał widzenia Kasi z Ksawerym! Zobaczy, jak zabierają mu matkę - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3113 - czwartek, 23.01.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3113 odcinku "Barw szczęścia" aresztowana Kasia będzie mogła w końcu liczyć nie tylko na widzenia ze swoją prawniczką Natalią (Maria Dejmek), której i tak nie uda się jej pomóc, gdyż sąd odrzuci jej wniosek o zwolnienie Sadowskiej z aresztu nawet za kaucją, ale także i stęsknioną rodziną! A zwłaszcza przerażonym synem, który będzie umierał z niepokoju o własną matkę. Do tego stopnia, iż będzie błagał ojca, aby ją stamtąd wyciągnął, co on oczywiście zgodzi się uczynić, ale to nie będzie takie proste ani dla niego, ani dla Zwoleńskiej. Ale mimo tego w 3113 odcinku "Barw szczęścia" uda im się załatwić pierwsze widzenie Kasi z najbliższymi, a mianowicie mężem i synem!

Tak będzie wyglądać pierwsze spotkanie Ksawerego z aresztowaną Kasią w 3113 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3113 odcinku "Barw szczęścia" Ksawery i Łukasz zjawią się w areszcie, gdzie chłopiec i jego matka od razu padną sobie w objęcia! A gdy już usiądą przy stoliku, to zatroskany Ksawery obsypie Kasię pytaniami. Ale niestety Sadowska nie będzie mogła mu powiedzieć wszystkiego, aby w 3113 odcinku "Barw szczęścia" dodatkowo niepotrzebnie się nie martwił, gdyż już jej sam pobyt w areszcie będzie go naprawdę sporo kosztował...

- Mamusiu… a ciebie jak tu traktują? Jesteś taka smutna… - zacznie Ksawery.

- Jestem smutna, bo ciebie mi tu brakuje… Ale poza tym, nie jest tu aż tak źle! I koleżanki w ce… to znaczy w pokoju mam fajne… - poprawi się Kasia.

- A dlaczego one tu są? Też kogoś potrąciły? - dopyta chłopiec.

- Różnie… Trudne życie, pech i… złe wybory... - wyjaśni mu matka.

Rozdzierające pożegnanie Sadowskich w 3113 odcinku "Barw szczęścia"!

Tyle tylko, że w tym momencie w 3113 odcinku "Barw szczęścia" ich widzenie dobiegnie końca i zostanie brutalnie przerwane przez strażniczkę, która będzie musiała zabrać Kasię z powrotem do celi! I to na oczach przerażonego Ksawerego, który boleśnie przeżyje rozstanie z matką. Do tego stopnia, że aż poleją się łzy...

- Górka, koniec widzenia! - powie stanowczo strażniczka.

- Nie idź jeszcze, mamo! - poprosi Ksawery, ale Kasia nie będzie mogła nic zrobić - Kochanie, to nie zależy ode mnie…. Puść mnie, proszę…

Ale Ksawery w 3113 odcinku "Barw szczęścia" oczywiście nie będzie chciał tego zrobić, przez co do akcji będzie musiał wkroczyć Łukasz. Sadowski odciągnie syna od swojej żony i zabierze go z powrotem do domu. W przeciwieństwie do żony, która będzie musiała zostać w areszcie, z czym chłopiec się nie pogodzi. I znów na nowo zacznie to przeżywać! Do tego stopnia, że nie będzie chciał nawet jechać z ojcem na wakacje na Mazury, gdyż będzie wolał zostać w Brzezinach i tam czekać matkę...